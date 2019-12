https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A horas de la asunción de Alberto Fernández

Menos de la mitad de los períodos de gobierno fueron de presidentes elegidos por el pueblo

Desde que existe el peronismo, el gobierno de Macri es el primer gobierno no peronista que termina un mandato, Y el primer presidente de la Argentina que pierde una reelección mientras ejerce el poder. Santa Fe entre las 10 provincias donde no nació ningún presidente. Julio Argentino Roca tiene el récord de días de permanencia, seguido por Carlos Menem. Una investigación de la Universidad Austral.

Solo 16 períodos de gobierno elegidos por el pueblo se completaron en el tiempo establecido. Desde que existe el peronismo, el gobierno de Macri es el primer gobierno no peronista que termina un mandato. Además, exceptuando los presidentes peronistas, hace casi 82 años que un presidente no acababa su gestión en tiempo y forma. También Macri es el primer presidente de la Argentina que pierde una reelección mientras ejerce el poder.

Son las principales conclusiones a las que arribó Federico Landera, experto en Derecho Electoral de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, para el informe difundido a horas de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández.





Ants de seguir, una aclaración: a los efectos de este informe, se entiende como “período de gobierno” el lapso e tiempo que gobierna una misma persona de manera ininterrumpida, ya sea en el marco de un gobierno legítimo como de facto. De aquí que una misma persona puede haber ejercido más de un período de gobierno. El acto eleccionario se considera como interrupción del mandato; es por ello que ante una reelección se consideran dos períodos.

Ahora sí, las principales conclusiones del análisis:



- 56 presidentes suma la Argentina contando al actual presidente electo y los gobiernos no constitucionales. En cambio, los períodos de gobierno fueron 63, contando el que se iniciarácon el actual presidente electo.





- De estos 63 períodos, el 27% ha sido de gobiernos de facto, que han resultado de los diferentes golpes de Estado que sufrió el país.

- Del total de períodos de gobierno democrático (46), el 42% de los presidentes no terminó su mandato en el tiempo establecido; de los cuales el 63% se debió a que renunciaron. De los 26 períodos de gobierno que finalizaron su mandato, solo 16 habían sido elegidos por el pueblo, de los restantes, 6 fueron presidentes interinos y 4 vicepresidentes en ejercicio de la Presidencia.

- Desde que existe el peronismo, el gobierno de Macri es el primer gobierno no peronista que termina un mandato. Además, exceptuando los presidentes peronistas, hace 81 años, 9 meses, y 19 días que un presidente no terminaba su mandato.



- Del total de 63 períodos, solo en 31 ocasiones ejerció el período de gobierno un presidente que accedió a su cargo mediante el voto.





- De las 24 provincias, en 10 nunca ha nacido un presidente de la Argentina: Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. ​



- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires concentran el 55% de los lugares donde nacieron los presidentes.



- El promedio histórico de los resultados electorales de los presidentes elegidos es de 60,74%. Durante el pasado siglo XX, solo dos presidentes superaron ese promedio: Hipólito Yrigoyen en 1928 y Juan Domingo Perón en 1952 y 1973; y ninguno ha superado la media durante el actual siglo XXI.





- Sin embargo, el promedio de resultados electorales de presidentes elegidos mediante voto cantado asciende a 80%, mientras el de presidentes elegidos mediante voto secreto desciende a 50%.



- Mauricio Macri es el primer presidente de la Argentina que pierde una reelecciónmientras ejerce el poder. Asimismo, es el primer presidente en acceder al cargo mediante elecciones en segunda vuelta. ¿Qué presidente estuvo más en el poder?

De los 55 presidentes que han gobernado el país (sin contar al actual Presidente), Julio A. Roca fue el presidente que lo hizo durante mayor cantidad de días. Le siguen tres presidentes peronistas: Carlos Menem, Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de Kirchner.







- Jorge Videla fue el presidente de facto que más tiempo permaneció en el poder, ubicándose en el 13° lugar sobre el total, por encima de varios gobiernos democráticos, entre los que se cuentan el de Néstor Kirchner y el de Mauricio Macri.





- El promedio de días de gobierno de los períodos constitucionales es de 1.174 días, mientras que el de los períodos de gobiernos de facto es de 483.





- Casi un tercio de los presidentes -17 en total- no llegaron a cumplir un año de presidencia. Y dentro de esos 17, los gobiernos de facto superan a los constitucionales sólo por 1 presidente (9 de facto contra 8 constitucionales).