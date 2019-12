https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.12.2019

No apto para recitales... Advierten que el Salón Blanco de la Casa Rosada "está en muy mal estado, devastado"

Luego de que el presidente electo, Alberto Fernández, anticipara que quiere volver a organizar recitales en el Salón Blanco, la arquitecta de la Casa Rosada, Marité Berdasco, advirtió hoy que un informe señala que ese sector "está en muy mal estado" y pidió que "se tomen recaudos" en caso de avanzar con los espectáculos musicales.



"Van a volver los recitales en el Salón Blanco porque era la forma que nosotros teníamos de hacer accesible la Casa de Gobierno a la gente. Los viernes de por medio la gente se juntaba a escuchar a músicos como Charly García, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Fito Páez, enormes músicos que tocaban; la gente iba y disfrutaba. Me voy a meter personalmente en los shows del Salón Blanco para que todos puedan tocar y disfrutar de la buena música argentina", había manifestado el futuro mandatario el pasado 28 de noviembre.



Sin embargo, la actual directora general de Planificación Estratégica de la Secretaría General de la Presidencia subrayó que "hay un informe que dice que el Salón está en muy mal estado, devastado".



Pese a que a simple vista no se observa, Berdasco señaló que el sector "tiene un uso muy intenso" por lo que "el histórico piso de roble de Eslavonia no está en buen estado", así como también agregó: "No se puede subir gente ni equipos a la circulación superior del Salón, porque no se hizo ningún cateo y no sabemos en qué estado está".



Aunque reconoce que el uso de la Casa Rosada quedará en manos de la próxima gestión (Julio Vitobello será el futuro secretario general de la Presidencia), la arquitecta planteó: "Yo aconsejaría que se tomen los recaudos para que se cuide y, mientras tanto, se vaya elaborando un plan para restaurarlo".



El Salón Blanco es uno de los principales sectores de la Casa de Gobierno, ya que en él se realizan recepciones de mandatarios extranjeros, juras de ministros y actos protocolares, entre otras actividades.



Con información de NA