Lunes 09.12.2019

Un portavoz ha reconocido que el mensaje formaba parte del simulacro de una operación sobre cómo actuar cuando la reina fallezca de verdad.

¿Error, broma a o prueba? Reino Unido: la Marina anunció por error la muerte de la reina Isabel II

La reina ha muerto esta mañana por un ataque al corazón. Se anunciará mañana a las 9:30 horas”. El mensaje de WhatsApp revolucionó Internet el domingo por la tarde y el lunes por la mañana de esta semana. Tan alteradas estaban las redes y los teléfonos con la noticia que Buckingham tuvo que desmentirla, cosa que no había hecho en otras ocasiones, porque esta no es la primera vez que Internet ‘mata’ a la reina de Inglaterra.

Charlie Proctor, uno de los mayores expertos en la Casa Real inglesa, se vió obligado a intervenir vía Twitter para tratar de parar una bola que cada vez se hacía más grande: "Veo que hemos llegado a esa época del año en la que tengo que disipar los rumores de la muerte de Su Majestad. La reina no está muerta. Está bien, viva y ansiosa por recibir al presidente Trump y otros líderes mundiales en el palacio de Buckingham el martes para la recepción de la OTAN".

Y, efectivamente, así fue. El martes pudimos verla con tan buen aspecto como siempre en la recepción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama Melania. Era evidente que nada de lo que apuntaba el WhatsApp había sucedido pero sus detalles hicieron creer lo peor, justo en un malísimo momento -nunca es bueno, desde luego- cuando la Casa Real británica atraviesa una de las peores crisis de reputación de las últimas décadas y la reina está planteándose retirarse cuando cumpla 95.

Se cree que Gibbo -persona que por el momento no ha sido identificada- podría ser un militar que no estaba demasiado al tanto de lo que ese día ocurría en la Royal Navy, recibió el mensaje, hizo una captura de la pantalla de su móvil, lo difundió y así comenzó el lío. Probablemente su intención no era provocar el caos y que el mundo pensara que la longeva monarca británica había fallecido. Pero algo así sucedió.

Un portavoz de la Royal Navy ha confirmado ahora al portal inglés The News que efectivamente se estaba realizando un simulacro de la Operación London Bridge, el nombre en clave utilizado para el protocolo sobre cómo proceder cuando Isabel II muera. Ha restado importancia a una operación que “se realiza de manera regular y de la que no debe extraerse ninguna conclusión”, ha subrayado la misma fuente que ha lamentado el “daño que haya podido causar el malentendido”.

El exparacaidista Alfie Usher fue una de las personas que probablemente más contribuyó a su difusión al compartir la caputa en su página de humor militar de Facebook Fill Your Boots UK apuntando, sin embargo, que no creía que fuera real e insistiendo en que se trataba simplemente de una broma.

Pero sus casi 100.000 seguidores empezaron a preguntarle por el mensaje dando por hecho que era cierto, lo que provocó que decidiera eliminar la publicación y escribir una aclaración al respecto. “Fue más grande que Ben Hur”, ha dicho a The New donde ha contado que se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación cuando el WhatsApp empezó a cogerse como una noticia real y que nunca creyó que alguien pensara que en un lugar donde habitualmente comparte bromas relacionadas con el ejército podría publicar algo tan serio como esto.