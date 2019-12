https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tienen nueve y 14 años, y viven en El Manantial. Los buscan desde ayer al mediodía.

Su madrastra realizó la denuncia Tucumán: buscan a dos hermanitos desaparecidos

Dos hermanitos de nueve y 14 años son buscados desde ayer al mediodía cuando salieron de su casa, ubicada en El Manantial, y no volvieron más.

"Los mandamos a comprar verduras y eso es lo último que sabemos", dijo María Inés Cortés, la madre adoptiva de ambos. "Esta mañana fuimos con la Policía a la casa de su familia biológica, pensando que podrían estar allí, pero ellos tampoco saben nada", agregó la mujer, desesperada.

Cortés aseguró que es la primera vez que los chicos, Gabriel Cajal y Yon Gerez, desaparecen así. "Ya declaré en la fiscalía pero no me llamaron para decir cuáles son las disposiciones, tengo miedo de que vuelva a hacerse de noche y sigan perdidos", comentó, angustiada.

Hasta el momento no hay datos certeros del paradero. "Una señora dijo que los vio cuando pasaron por la feria de El Manantial y después hay un policía que los habría visto por la Independencia y Lincoln, pero no sabemos si son ellos o no", agregó Cortés.

Por último, aclaró: "hay un audio que anda circulando donde dicen que ya han aparecido, pero es mentira. Por favor, si alguien sabe algo que se comunique conmigo".