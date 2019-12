Agustín Rossi: "Venimos a mejorarle la vida a los argentinos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado nacional santafesino asume este martes como Ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fernández.

A horas de jurar como ministro de Defensa de la Nación, el diputado nacional santafesino por el Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, fue entrevistado por El Litoral en su despacho en el Congreso de la Nación. En la conversación periodística el futuro miembro del gabinete del presidente electo Alberto Fernández enfatizó en la necesidad de “mejorarle la vida a los argentinos”.



“Creo que no hay responsabilidad más importante que no sea mejorarle la calidad de vida a los argentinos, cosa que no ha sucedido en estos cuatro años, ya que el presidente Macri nos empeoró la vida a todos”, sentenció Rossi.



Más adelante, el santafesino adelantó cuáles serán las primeras medidas que deberá tomar en nuevo gobierno, “porque va a haber una agenda distinta”, dijo. Y en particular, también planteó los cambios que vendrán en la cartera de Defensa.



Este lunes Rossi mantuvo una reunión con el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la que recibió la agenda de la gestión saliente y pudo ponerse al tanto de todo lo necesario para comenzar a delinear sus políticas en la materia.



En otro orden, Rossi destacó “lo que sucedió con las rejas en Plaza de Mayo, que tiene mucho simbolismo”. Cabe recordar que Alberto Fernández gestionó ante el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el retiro de las mismas, lo que se concretó en las últimas horas, por lo que durante los festejos de este martes la plaza estará “liberada”.



