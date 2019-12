Habrá tres actualizaciones anuales para montos de copa de leche y comedores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por la sanción en Diputados de la reforma a la ley 10.319 que propició el senador Calvo. Hasta este año, eran dos adecuaciones de costos por año.

Los comedores con mayor demanda y costos que no alcanzan. Ahora tres actualizaciones anuales. Foto: Archivo El Litoral

La Legislatura sancionó una reforma a la ley 10.319 y determinó que el valor de las raciones diarias que reconoce el Ministerio de Educación para la atención de servicios de comedor escolar y copa de leche se actualicen tres veces por año y no dos, como establece la norma hasta ahora. En el paquete de leyes sancionadas por la Legislatura que mañana termina sus funciones, se destaca la reforma que hará que el monto de esos servicios se actualice en abril, en agosto y en diciembre de cada año, siguiendo los indicadores de precios al consumidor de la provincia que publica el IPEC.



Al proyecto sancionado lo originó el senador Alcides Calvo (PJ - Castellanos) que de esta manera reemplaza la última reforma que se había votado en noviembre de 2012 a instancias del diputado radical Santiago Mascheroni y que establecía actualizaciones para marzo y julio de cada año.



Hoy, el ministerio de Educación reconoce un monto de $ 50,62 por ración de comedor escolar y de $ 17,36 por copa de leche, valores que se pagaron desde agosto tras la actualización de julio. A esa fecha, la provincia brindaba 175.712 raciones en comedores y la servicio de copa de leche alcanzaba a 449.472 chicos. En agosto se produjo otro fuerte salto del dólar tras la PASO nacional y los comedores sintieron el impacto de mayores costos y mayor demanda de alimentos de parte de alumnos.



La ley aprobada establece que “el valor de la ración para los servicios de comedor escolar y copa de leche vigente a la fecha de la sanción de la presente ley, se computará solo para la compra de los insumos necesarios, debiendo el gobierno provincial adicionar a dicho valor las sumas correspondientes a los costos de elaboración, recursos humanos y logísticos”.



Otras nuevas normas



También fue sancionada la iniciativa del diputado Federico Angelini (Cambiemos) por el cual se exime del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a las personas que presenten algún tipo de discapacidad, siguiendo los lineamientos de la normativa nacional.



Basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por Argentina en 2008, Angelini consideró “necesario adoptar un tratamiento igualitario en lo que refiere a los costos para el acceso a un medio de transporte propio. Los automóviles destinados a personas con discapacidad poseen algunas características especiales o bien deben ser adaptados, siendo aún más costosos que un vehículo común, por lo que coloca a estas personas en una mayor situación de desigualdad y eso es justamente lo que no promueven los tratados internacionales a los cuales Argentina adhirió. Consideramos necesario eximir el costo de la VTV a quienes presenten el certificado de discapacidad en los locales habilitados para realizarla”.



Así, la nueva legislación agrega el artículo 45 a la ley 13.133 que “las municipalidades y comunas deberán exceptuar del pago de los montos de las revisiones técnicas vehiculares a toda aquella persona que posea un certificado de discapacidad emitido en forma legal por la provincia de Santa Fe”. El texto añade que “esta excepción también deberán hacerla efectiva aquellos concesionarios de dicho servicio”.



Además fue sancionada la norma originada en el diputado radical Fabián Palo Oliver que declara “de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de todos nuestros humedales y sus elementos constitutivos”. Se deja en manos del Ministerio de Medio Ambiente las distintas acciones que coadyuvarán al logro de los objetivos propuestos por la Ley y gestionará los humedales según estos mismos postulados.



También el Senado aprobó la iniciativa que crea un “Registro Público Especializado de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes” basado en la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente e igualar el acceso al mismo, de acuerdo a los principios de Tratados Internacionales y de nuestra Carta Magna. Para el autor del proyecto, el diputado radical Jorge Henn, “es un avance histórico en términos de derechos de los más chicos. A partir de la promulgación de la ley será obligatorio que un niño que esté pasando por un proceso de adopción, o que sufra abuso sexual o violencia familiar, sea asistido por un abogado pagado por el Estado”.



Otra ley sancionada crea un plan integral para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El proyecto del diputado Francisco Garibaldi (PS) establece un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades, así como incorporar y hacer efectivo el principio de responsabilidad extendida del productor y concientizar e informar a los usuarios sobre este tema. “Las campañas educativas también son muy importantes para fomentar todo tipo de consumo responsable, y el consumo de aparatos electrónicos no es ajeno a esto. Si todos colaboramos, los materiales de los que están hechos estos aparatos se pueden recuperar y ser reutilizados”, afirmó el socialista.



Enfermeros



El Poder Ejecutivo promulgó la reforma sancionada por la Legislatura que profesionaliza a enfermeros permitiéndoles incorporarse al escalafón de profesionales de la sanidad.



La norma, que lleva el número 13913/19, establece incorporar al estatuto escalafón determinado por Ley 9282 a los profesionales universitarios de la sanidad que, habiendo sido designados bajo otro escalafón, posean título universitario de enfermos o de licenciados en producción de bioimágenes.

Los últimos proyectos



El diputado Sergio Más Varela (Cambiemos) ingresó el viernes el proyecto de ley para crear el Tribunal Fiscal de la provincia con competencia en los recursos y las demandas que se interpongan contra las resoluciones de la API. El legislador rosarino terminará su mandato en las próximas horas y no ha renovado su banca no obstante reingresó el proyecto que presentara en años anteriores y no tuvo apoyo del resto del cuerpo.



Quien también presentó proyectos tras la última sesión Ordinaria que Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) quien si renovó su mandato. Las iniciativas son dos pedidos de informes y una resolución para que la Cámara declare al año 2020 en su documentación con la frase “A 250 años del nacimiento y del bicentenario del pase a la inmortalidad del creador de la Bandera Nacional, Manuel Belgrano”.



En tanto, el Senado giró dos expedientes aprobados por esa cámara, entre ellos el que declara ciudad a la localidad de Alcorta, departamento Constitución.