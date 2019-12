https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A la tarde jura en el Concejo

Pablo Javkin es desde hoy el nuevo intendente de Rosario

El ex concejal radical se convirtió este martes en el titular del Municipio rosarino. En el traspaso estuvieron la ahora ex intendenta Mónica Fein y el gobernador saliente, Miguel Lifschitz.

El Litoral / Hernán Álvarez

Pablo Javkin es formalmente intendente de Rosario tras la ceremonia de este martes por la mañana, en el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná. A la tarde, el ex concejal radical jurará en el Concejo. El Litoral estuvo en el acto, que comenzó a las 8 con el izamiento de la bandera que fue ingresada por veteranos de guerra de Malvinas. El ahora titular del Palacio de los Leones estuvo acompañado por su familia, además y la ahora ex intendenta Mónica Fein y el gobernador saliente Miguel Lifschitz. Foto: Marcelo Manera Exactamente a las 8.20 se leyó el acta mediante el cual Pablo Javkin asume formalmente las funciones como intendente de la ciudad de Rosario. Allí hubo un momento de emoción entre los presentes. Previamente, se entonó Aurora para el izamiento de la bandera nacional, y luego Javkin, Fein y Lifschitz caminaron hacia el Propileo Triunfal de la Patria para la lectura del acta. Mirada

Javkin es una persona muy rosarina. Este es, quizás, el cargo político más importante para él. Lleva muchos años en la arena política pero sin dudas la gestión tendrá una impronta muy rosarina. Foto: Marcelo Manera En el acto estuvieron los dos intendentes de los últimos 16 años, entre Miguel Lifschitz y Mónica Fein. Así que con Javkin, se reunieron los intendentes del período 2003-2023. Hubo otros dirigentes también, como Juan Carlos Zabalza y Antonio Bonfatti, y representantes gremiales. Fue muy emotivo el izamiento de la bandera en el mástil principal del Monumento. Javkin estaba visiblemente contento y emocionado.