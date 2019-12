https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Antes de dirigir a Colón ante Arsenal...

Pablo Bonaveri: "Soy empleado del club y no elijo los momentos"

El entrenador interino habló este martes al mediodía, no dio indicios del equipo, dijo que lo definirá antes del viaje a Sarandí y señaló que “hay un buen semblante en el plantel”.

Pablo Bonaveri asumió el domingo la conducción técnica de un plantel quebrado futbolísticamente, con una deuda muy fuerte que deberá saldar el jueves: la que dejó luego de la pésima actuación ante Aldosivi ante su gente. Este martes al mediodía, el técnico interino que tendrá la responsabilidad del armado del equipo para jugar el jueves ante Arsenal, dijo que no tiene definido el equipo y que recién este miércoles lo terminará de armar. “Día a día que va pasando, veo que el plantel mejora, que está muy bien, que hay un buen semblante y tenemos la expectativa de llegar de la mejor manera al partido del jueves”, dijo el entrenador sabalero, que abandonará momentáneamente la reserva (al partido con Arsenal lo dirigirá Martín Minella). “Somos empleados del club, no elegimos los momentos, estamos preparando el equipo para que podamos colaborar de la mejor manera. Nos pidieron ante la salida de Lavallén que nos hagamos cargo y acá estamos”, dijo el entrenador. Bonaveri se hizo cargo del equipo y en realidad es la segunda vez que dirigirá a la primera. Ya lo hizo, como segundo de Marcelo Goux, en marzo pasado. Eso fue ante Racing en Santa Fe, después del alejamiento de Comesaña y antes de la llegada de Lavallén, quien debutó frente a Aldosivi. Esa noche, Colón empató con el equipo que luego salió campeón. Fue 1 a 1. “No noté muchas diferencias con aquella vez, salvo el posicionamiento del cargo, porque en esa ocasión fui el acompañante de Marcelo y hoy estoy a cargo. El plantel colabora mucho y eso va a ayudar a que hagamos el mejor partido”, dijo Bonaveri. Después, ante la consulta de qué fue lo que hablaron del partido con Aldosivi, dijo que “lo que hablé con ellos fue del partido con Arsenal y nada del partido anterior. Desde que asumimos, miramos hacia adelante. No puedo dar indicios de quiénes van a jugar porque realmente al equipo lo voy a definir mañana (por el miércoles)”. Luego hizo un análisis exhaustivo del rival que tendrá el jueves: “De Arsenal hemos estudiado bastante, es un equipo muy sólido, tiene 24 puntos, juega 4-3-1-2, con Giménez suelto, hacen un triángulo en el medio, va a jugar Méndez por Piovi, meten dos puntas arriba y los laterales suben bien por afuera y se sostienen en el trabajo de los centrales. Conocemos el posicionamiento que tienen en la cancha y el juego”, señaló el técnico interino. “Lértora llegó a la quinta amarilla y por ende no lo contamos. De los que terminaron el último partido, hay uno o dos en duda, no quiero nombrarlos para esperar hasta mañana y que me digan si están o no a disposición”, señaló ante la insistencia por saber si continuará con los mismos jugadores que venía utilizando Lavallén o si aparecerá alguno de los juveniles que el anterior técnico puso en algunos pasajes. “El trabajo en reserva arrancó con Copa Santa Fe, algunos maduraron y fueron considerados para el primer equipo. A los que ya jugaron, sumo a Moschión, Farías o Meza. Nosotros somos formadores y lo que buscamos es que lleguen de la mejor manera”, señaló. Por último, dijo que “la idea es intentar lo que en su momento hicimos ante Racing, o sea quiero un equipo que presione y neutralice. Buscaremos lastimar a Arsenal como en su momento lo hicimos con Racing. No hay muchas vueltas que darle”, finalizó.