El FMI felicitó a Alberto Fernández

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó este martes al flamante presidente Alberto Fernández y adelantó que ese organismo está "comprometido a ayudar" al nuevo Gobierno para reducir la pobreza.



En su cuenta de Twitter, la funcionaria celebró la "toma de posesión" del cargo por parte del Jefe de Estado, quien en su discurso ante la Asamblea Legislativa hizo referencia a la relación futura de la nueva administración, el Fondo y los bonistas.



"Compartimos plenamente su objetivo de adoptar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible. El FMI sigue comprometido a ayudar a su Gobierno en este esfuerzo", indicó Georgieva.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.