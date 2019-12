Calu "Dignity" Rivero volvió al país y bailó otra vez para sus seguidores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde hace algunas semanas, Calu Rivero está en boca de todos. La actriz sorprendió a todos sus fanáticos al cambiar su nombre. En la actualidad, se hace llamar Dignity.

"Todo el tiempo estamos cambiando. De hecho, mi nombre real es Carla y decidí llamarme Calu cuando vine a Buenos Aires. Con Dignity pasa lo mismo. A Calu la amo, pero tiene un relato que ya fue", explicó la joven de 32 años sobre este repentina decisión.

Pero ahora, despertó la atención de sus seguidores de Instagram al compartir un curioso video en el que baila de forma extraña. En traje de baño y con una canción de Alex Serra que de fondo dice "freedom" (libertad), la modelo dejó ver sus movimientos en un video grabado en blanco y negro.

"I'm experimenting a new way to communicate my feelings", expresó Rivero en la publicación ("Estoy experimentando una nueva manera de comunicar mis sentimientos"). Enseguida, su posteo se llenó de corazones y de halagadores comentarios.