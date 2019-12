https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.12.2019 - Última actualización - 11.12.2019 - 10:25

22:23

La funcionaria santotomesina empezó oficialmente este martes su nuevo mandato al frente de la Intendencia de la ciudad, con la realización del acto protocolar desarrollado en el Centro Cultural 12 de Septiembre, en donde juró como intendenta por segunda vez. También rindieron juramento sus cinco secretarios, quienes la acompañarán como miembros del Departamento Ejecutivo Municipal.

Santo Tomé Daniela Qüesta dio comienzo a su segundo periodo de gobierno La funcionaria santotomesina empezó oficialmente este martes su nuevo mandato al frente de la Intendencia de la ciudad, con la realización del acto protocolar desarrollado en el Centro Cultural 12 de Septiembre, en donde juró como intendenta por segunda vez. También rindieron juramento sus cinco secretarios, quienes la acompañarán como miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. La funcionaria santotomesina empezó oficialmente este martes su nuevo mandato al frente de la Intendencia de la ciudad, con la realización del acto protocolar desarrollado en el Centro Cultural 12 de Septiembre, en donde juró como intendenta por segunda vez. También rindieron juramento sus cinco secretarios, quienes la acompañarán como miembros del Departamento Ejecutivo Municipal.

La intendenta Daniela Qüesta dio comienzo de manera formal a su segundo periodo al frente del municipio santotomesino, en el marco de un acto oficial realizado en el Centro Cultural 12 de Septiembre de Santo Tomé. En primera instancia, se desarrolló la cuarta sesión extraordinaria del año 2019 del Concejo Municipal, la que estuvo presidida por la concejala Gabriela Solano (titular del cuerpo legislativo local), que procedió a tomarle juramento a Qüesta, a fin de dar continuidad al cargo para el que este año fue elegida por segundo mandato consecutivo, hasta 2023.



Una vez prestada la jura de parte de Solano a la jefa municipal, Qüesta hizo lo propio con los cinco secretarios, quienes de aquí en adelante formarán parte de su gabinete de gobierno, en calidad de miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. Ellos son Martín Giménez (Gobierno), Claudia Pascual (Hacienda y Administración), Sergio Trevisani (Obras Públicas), Ricardo Méndez (Servicios Públicos) y Daniel Susmann (Salud, Medio Ambiente y Acción Social). El ex concejal Giménez retorna a una función que ya conoce, puesto que cumplió durante el segundo periodo de Fabián Palo Oliver al frente de la Intendencia.





Pascual y Trevisani ya vienen trabajando con la actual gestión, Claudia desde 2015 y Sergio desde hace dos años. Méndez tampoco desconoce la labor para la cual fue convocado, puesto que también participó de la gestión Palo Oliver (entre 2007 y 2015), siendo secretario de Obras y Servicios Públicos (área que ahora fue desdoblada), además de colaborar permanentemente con el equipo de Qüesta. En el caso del doctor Susmann, también cuenta con antecedentes como concejal y secretario de Gobierno, en su caso del intendente Roberto Schmidhalter.





“No paraba de llover”





Después del juramento de los secretarios y la proyección de un video institucional, tomó la palabra Qüesta, quien, entre otras cosas, ponderó uno por uno a los secretarios juramentados, con sus principales virtudes para el puesto que fue elegido, sus méritos personales y profesionales. Además, Daniela hizo un pormenorizado balance de gestión, en el que se refirió a las serias dificultades que debió afrontar al inicio de su gobierno, describió los proyectos en marcha y brindó el detalle de aquellas obras que marcaron sus primeros cuatro años en el Palacio Municipal.





En dicho contexto, sobresalió la puntual, emotiva y franca referencia al inicio de su gobierno, en especial a esos “interminables días de lluvias” que marcaron “a fuego”, evidentemente, sus primeros pasos como intendenta. Empezamos en el año 2015 y al segundo día tuvimos la primera lluviaà a los seis meses no había parado de llover”, recordó Daniela, poniendo énfasis en la seguidilla de temporales y tormentas que la “recibieron” la comienzo de su primer mandato. “Hubo días que prácticamente llovieron árboles, porque caían por todos lados”, añadió.





Luego describió: “Los vecinos la pasaron mal. Y nosotros tuvimos que alterar nuestra planificación, todo lo que pensábamos hacer. Tuvimos que salir a acompañar al vecino, a poner la cara. A pedirles que se comprendiera que no se podía solucionar el problema de un día para el otro, necesitábamos que parara de llover”. “Necesitábamos que las napas bajen, para poder hacer obras, teníamos los equipos municipales preparados para salir y el barro no nos permitía sacarlos a trabajar”, prosiguió. “Pero todo eso que pasamos, que fue duro, que fue fuerte y que fue algo muy cercano a los vecinos, en vez de paralizarnos lo que hizo fue redoblar el esfuerzo, nos cargó de energíaà hizo que se genere una fuerza inconmensurable de ganas de trabajar, de dar respuestas”, redondeó.