Karina La Princesita se emocionó al hablar del bullying y las críticas que recibe en las redes

Miércoles 11.12.2019

13:05

La cantante tropical se quebró luego de la coreografía homenaje al empoderamiento femenino junto a su mamá y su hija.

Karina La Princesita vivió una noche de emociones fuertes en el "Súper Bailando" y no pudo contener las lágrimas.

La cantante habló de la violencia que sufren las mujeres y al bullying que padeció cuando era joven luego del homenaje al empoderamiento femenino.

"Todos fuimos criados en ambientes muy machistas" asegura @kari_prince que hoy homenajeará al empoderamiento femenino pic.twitter.com/qVJJ1vcCuh — Laflia (@laflia_ok) December 11, 2019

“A nosotras este tema nos tocaba de una manera muy especial. Para mujeres que han sufrido tanto, como mi mamá o como yo", comenzó Karina su relato.

"Me parece que vine acá no para mostrar mis dotes de bailarina, me parece que lo más importante era traer un mensaje de saber que, a pesar de todo lo que hayas pasado en tu vida, tenés que ser valiente igual”, manifestó la cantante.

"He pasado por distinto tipo de violencia desde mi niñez, y mucho bullying...yo me voy a plantar acá y hacer lo que quiero hacer" @kari_prince 💪♥️ pic.twitter.com/srKLcCQJvM — Laflia (@laflia_ok) December 11, 2019

“Yo soy una mujer que he pasado por distintos tipos de violencia de verdad, desde mi niñez y como aduilta. Y también de mucho bullying como en las redes. De decirme ‘gorda de m...., sos de madera’. Son cosas que duelen, pero a la vez me dan fuera para seguir”, agregó.

Luego, ante las devoluciones muy sentidas de Florencia Peña y Laura Fidalgo, la cantante tropical se quebró por completo.