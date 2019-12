https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La medida llegó dos años tarde Por una violación en 2017 suspenden Gran Hermano en España

Alcohol, relaciones sexuales no consentidas y lo que en ese momento no fue llamado por su nombre terminó en una noche que parecía olvidada, pero que ahora regresa con repudio, denuncias y consecuencias. En 2017, en la edición española de Gran Hermano, Carlota Prado, una participante, sufrió una violación, pero la producción minimizó el tema y ahora que ella habló el asunto da vueltas al mundo.



Prado se había anotado en el reality, fue seleccionada, convivió con otros participantes y mantuvo una relación dentro de la casa con José María López, el presunto autor del abuso. Durante una noche de baile, él se aprovechó sexualmente de ella, que se encontraba inconsciente por el alcohol.



En ese momento, el asunto se cerró con la expulsión de López por "conducta intolerable" y con el abandono temporal de Carlota. El show siguió...



Telecinco de España emitía la decimoctava edición de Gran Hermano. Desde el certamen salieron a decir, comunicado mediante: "La dirección de GH ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo, ha considerado oportuno que Carlota deje la casa". Después, silencio. No hubo más detalle de lo sucedido.



Ahora, la empresa de comunicación Mediaset, a cargo de la emisión del reality, cancela la producción de un nuevo Gran Hermano y se mete con otro reality, Supervivientes, hasta que el asunto pueda aclararse en la Justicia. (O hasta que el ojo popular cambie de foco). La fuga de anunciantes tuvo sus consecuencias, y el repudio generalizado, también.



La primera marca, según el medio español Público, que decidió dar un paso al costado en rechazo de la agresión sexual fue Fi Network, y poco después le siguieron empresas como Nestlé, Media Markt o Postres Reina.



"La cadena no habla de crisis publicitaria, pero los últimos acontecimientos en torno al reality hacen pensar que el grupo preferiría dar un respiro a la marca Gran Hermano para que las aguas vuelvan a su cauce", se lee en ABC de España.



El reality Supervivientes, cuyo regreso estaba previsto para abril, podría empezar a emitirse en febrero. Mientras, en España se sigue emitiendo Gran Hermano VIP, que atraviesa récord de audiencia.



"El caso Carlota o caso José María, como pidieron que se denominara a lo sucedido en 2017 para no culpabilizar a la víctima, provoca un gran sentimiento de indignación en gran parte del público", publica ABC.



Después de que el periódico El Confidencial publicara unos videos en los que puede verse cómo los responsables del concurso muestran a la joven las imágenes de la agresión sexual y le aconsejan guardar silencio en la casa, la productora matriz del programa, Endemol Shine, emitió un comunicado a Variety: "Los protocolos establecidos para estos casos fueron seguidos por el equipo de España".



La compañía, sí le pidió disculpas a la víctima por haber explicado lo ocurrido dentro del confesionario y grabar su reacción y emitirla al público: "Viéndolo ahora con perspectiva, lamentamos que la conversación en la que se informó a Carlota tuviera lugar en el confesionario".



​"En aquella época, no era consciente de la magnitud de lo que había pasado. Hay diferentes maneras de manejar el 'shock', y yo en aquel momento no fui capaz de reaccionar, cada persona actúa de una manera y todas deberían ser igual de respetables. No busco hacer un circo de esto ni ganar dinero, como muchos aseguran, estamos hablando de algo muy serio. Cuando pasó todo, me llamaron de un montón de sitios para hablar y siempre me he negado, pero ahora soy consciente de que no hay que callarse ante este tipo de situaciones", declaró a El Confidencial, con angustia, la ex participante. "Solo pretendo que se haga justicia, dar a conocer mi testimonio, que se sepa toda la verdad y animar a las personas que están pasando por lo mismo a que no se callen. No podemos seguir normalizando estas atrocidades".