Por vincular a Colombia con la cocaína, el país demandará a Wallmart

El gobierno de Colombia reclamará una indemnización a la cadena estadounidense de supermercados Walmart por haber puesto a la venta un buzo que relacionaba el país con la cocaína, informó hoy la prensa colombiana.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez Alzate, confirmó que ese organismo estaba preparando el reclamo y advirtió que si Walmart no accede, será demandada por vía judicial.

"Vamos a demandar a Walmart y le vamos a pedir una indemnización; vamos a ver cuántas personas vieron la publicidad de Walmart en ese sentido, y esa es la base para hacer un cálculo del daño contra Colombia", dijo Gómez Alzate, según los diarios colombianos El Espectador y El Tiempo.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ