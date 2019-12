https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.12.2019 - Última actualización - 20:39

20:38

Tenía 14 años

Falleció el actor Jack Burns

Trabajó en las series One of Us y Outlander. La policía encontró su cuerpo en su casa en Escocia.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Tenía 14 años Falleció el actor Jack Burns Trabajó en las series One of Us y Outlander. La policía encontró su cuerpo en su casa en Escocia. Trabajó en las series One of Us y Outlander. La policía encontró su cuerpo en su casa en Escocia.

A los 14 años, murió el actor y bailarín Jack Bruns. El cuerpo del joven fue encontrado por la policía en su casa en Greenock, Escocia, el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, la noticia trascendió a los medios en las últimas horas. Sus familiares informaron que realizarán un servicio fúnebre en la iglesia de St Mary de dicha ciudad. El adolescente participó del thriller británico In Plain Sight y fue parte del elenco de las series One of Us y Outlander. Para muchos era considerado como "el próximo Billy Elliot" por su gran talento para la danza. De hecho, era uno de los alumnos más destacados de la Academia Élite de Danza de Greenock. Tenés que leer Falleció Pete Frates, el impulsor del "Ice Bucket Challenge" En las redes sociales de esa institución publicaron un conmovedor mensajes para despedirlo. "Jack fue una inspiración para todos en Élite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con él desde 2012”, expresaron en un comunicado que publicaron en Facebook. También informaron que las puertas del recinto educativo estarán abiertas para todos aquellos que quieran asistir para rendirle un homenaje. Hasta el momento, la policía de Escocia no dio detalles de la causa del muerte del actor, aunque descartan que haya sido por un hecho sospechoso o violento.