Vidal eligió un vestido extraño para el traspaso a Kicillof y...¡hay memes!

En sintonía con el clima de recambio de autoridades que vive todo el país, la provincia de Buenos Aires también tuvo su ceremonia de traspaso del Poder Ejectutivo.

Allí, la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, debía proceder a entregar los atributos gubernamentales a su sucesor, Axel Kicillof. A pesar de ser ambos de diferente "color" político, la ceremonia transcurrió con total normalidad y sin sobresaltos. Pero los ojos estuvieron puestos en el llamativo vestido de Vidal, que fue de blanco impecable -como suele hacerlo Cristina Fernández en este tipo de ocasiones- aunque el modelo se asemejaba bastante a una cortina de baño.

Por eso, las redes se llenaron de memes al respecto:

- Bueno ya sacamos todo y lo pusimos en el camión

- Falta la cortina del baño

- No Mariu, no.. no podemos.. dejala

- Es mía...

- Ya cerramos las cajas...

- Bueno ... la llevo puesta, soy Vidal y al que no le guste pic.twitter.com/SkySyHgEfh