Jueves 12.12.2019 - Última actualización - 8:05

7:56

Por una pregunta sobre Boca Video: Polémico cruce entre Alario y el "Pollo" Vignolo

Este miércoles por la noche, luego de la derrota del Bayer Leverkusen ante Juventus, el delantero Lucas Alario dialogó con Fox Sports Radio y tuvo un incómodo cruce con el Pollo Vignolo.

Ya en el principio de la corta entrevista, el periodista de Fox Sports le preguntó si había jugado poco, cuando el Pipa fue de la partida y dejó la cancha a los 82 minutos de juego. Luego, una pregunta sobre Boca hizo que el clima se volviera tenso.

Vignolo: -Hola Pipa, ¿cómo andás?

Alario: -Hola Pollo, todo bien.

Vignolo: -¿Jugaste poquito?

Alario: -¿Si jugué poquito? Fueron 80, 85 minutos.

Vignolo: - No te sentiste bien...

Alario: - ¿Porqué?

Vignolo: - ¿Vendrías a la Argentina si te llaman de un club importante?

Alario: - ¿Cuándo?

Vignolo: -Si te quieren incorporar de Boca para el año que viene, ¿decís que sí?

Alario: -Pensé que íbamos a hablar del partido y me saliste con otra cosa. Eso ya lo hablé y en tu programa. ¿Recién terminó el partido y me hacés esa pregunta? Me desorientáste. Ya lo hablé con vos en la mesa y te di una respuesta.

Vignolo: -Hoy está Riquelme como vicepresidente...

Alario: -Sí, miro tele, me comunico con mi país y sé lo que paso. Nada más.

Vignolo: -Te mando un abrazo, seguramente más adelante hablemos más tranquilos de este tema.

Alario: -Un abrazo para todos.