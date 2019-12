Teatro para el fin de semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La programación completa con las propuestas que se desplegarán en las salas de la ciudad desde hoy hasta el domingo.

“Alicia y el vuelo”

Del Creador finaliza un año lleno de éxito con una actuación en el Teatro Municipal (San Martín 2020) hoy a las 21. Presentará fragmentos de su última obra junto a artistas invitados y más de 150 alumnos que se han formado durante todo el ciclo lectivo en la técnica que imparte el lugar, “Aéream” danza contemporánea y aérea en telas, acróbatas y personajes de cuentos envueltos en una iluminación impactante.

“Foto de señoritas y esclusas”

La obra escrita por Arístides Vargas y dirigida por Ana Woolf se presenta viernes y sábado a las 21 en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL (9 de julio 2150). Cuatro amigas se reúnen ¿Cuatro amigas se reúnen? ¿Para hablar de sus recuerdos?, ¿para exorcizarlos? Para comprender, una vez más, que allí en donde el recuerdo se ahoga y comienza a gritar para poder salir, empieza el silencio cómplice, la entrada a una zona de lo no dicho donde solo un juego de señoritas, convertidas ahora en señoras, intenta disfrazar la hipocresía de una cierta cordialidad hecha de convencionalismos y formas vacías de contenido.

“¡Qué bonita vista!”

La obra a cargo de “Actuación a Escena”, se presenta este viernes a las 21 en Loa Espacio AGM (25 de Mayo 1867). Beatriz Arias, Elsa Ávalos, Ariadna Bórtoli, Chichi Cataldo, Sergio Galoppo, Cecilia Igleias, María Beatriz Martínez y Lucio Marzocchi, todos ellos bajo la dirección de Mari Delgado.

“Las Esperadoras”

Yeni y Lidia son dos amigas que comparten todo, pero todo, todo. Se ayudan, se confiesan, se buscan y se aguantan hasta poner la amistad en el grado más alto. Y esperan. Esperan de distinta manera. Yeni ansiosa, con miedos, con angustia, exagerando hasta la respiración y Lidia con calma, tranquila, con la cancha que le da el haber esperado muchas veces. Se estrena el viernes a las 21 en ATE Casa España (Rivadavia 2871). La puesta fue creada, dirigida e interpretada por Sergio Cangiano y Fernando Belletti.

“Cómo se hace una torta”

Es un show de stand up que a través del relato de situaciones cotidianas se abordan temas tales como cuestiones de género, condición sexual, estereotipos, visibilidad, violencia en todos sus aspectos, problemáticas de salud y discriminación. Siempre con humor e ironía es un espectáculo que nos enfrenta a realidades que muchas veces no vemos o no queremos ver. A cargo de Adriana Jaworski, se presenta el viernes a las 21.30 en el Centro Cultural CAMCo (Pedro Vittori 4300).

Muestras de talleres de teatro

Viernes, sábado a las 22 y domingo desde las 21 se presentarán en la sala La 3068 (San Martín 3068), las muestras de los talleres teatrales que lleva adelante Vanina Monasterolo.

“Teatro bajo las estrellas”

Con distintas propuestas artísticas, el ciclo se desarrolla todos los jueves, hasta el 19 de diciembre, con entrada libre y gratuita y salida “a la gorra”. Será a las 21 en la Casa De Los Museos (Libertad 1620, Santo Tomé). La dirección general y puesta en escena corresponden a Quique Maillier. El cronograma sigue esta noche con el grupo Con Bocados de Santa Fe, que desplegará la obra “Relaciones Complicadas”.

“Rapunzel”

Esta obra, muestra de taller, se presentará el sábado a las 18 en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957). El mismo día, desde las 20, se presentará en la misma sala “El conventillo, donde renacen los sueños”, también surgida en un ámbito de taller.