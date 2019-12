https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El capitán de Unión hizo un análisis de lo que realizó el plantel durante el segundo semestre de este año; también de su rendimiento personal; y habló de lo que se viene para 2020.

Claudio Corvalán, uno de los jugadores más regulares del equipo de Leonardo Madelón, hizo un balance de lo que Unión hizo durante la segunda mitad de este año y palpitó la participación en la Copa Sudamericana de 2020: “Es la motivación que tenemos todos”, dijo.



“Terminamos de buena manera y con el ánimo bien arriba. Tenemos que encontrar más regularidad y pensar en lo que viene, que será un semestre con muchos desafíos muy grandes, como la Copa Sudamericana”, manifestó el capitán rojiblanco en una entrevista que se llevó a cabo en el programa partidario “La Vida Color de Unión”.



Durante la charla, “Mugre” Corvalán se refirió a la importancia que le dio el técnico para mostrar sus condiciones: “Madelón siempre me dio la confianza y quizás lo que me faltaba era jugar. Intenté dar lo que sé colaborando en donde me necesitaban. Encontrar continuidad y aportar experiencia es importante. Tener la banca del técnico fue clave para mí, ya que estoy muy cómodo en la ciudad y en el club. Eso me permite progresar”.



Además, reconoció que ganar en continuidad fue fundamental: “Vine para ser el reemplazo de Bruno (Pittón) y me fui ganando el lugar de a poco. Ahí es donde el técnico me dio la oportunidad. Leo se encarga de mantener bien al grupo. Su respaldo me incentivó a renovar y luchar el puesto. Ahora tengo esa regularidad que buscaba siendo incluso un referente”.



En el final de la charla, motivó al mundo rojiblanco: “Todos están esperando la Copa Sudamericana y es lógico. Lo sabemos todos. El objetivo también es pelear bien arriba y entrar en otra Copa. Ahora sólo nos queda pensar en la pretemporada y ver todo, porque seguramente vendrá gente nueva y el tiempo no es mucho, entonces hay que adaptar todo rápido para estar a la altura”.

Yeimar se iría de Unión pero dejaría “2 palos”

El defensor colombiano Yeimar Gómez Andrade, sin dudas el jugador más destacado del plantel tatengue en lo que se ha jugado de la presente temporada en la Superliga, se iría de Unión durante este receso, ya que un club del exterior estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida del zaguero fijada en una cifra cercana a los 2.000.000 de dólares.



Hay que recordar que a mediados de octubre, Yeimar renovó su vínculo con Unión, el que se extendió hasta junio de 2022. De esta manera, el club se aseguró por un buen tiempo a uno de los jugadores más importantes del tercer ciclo de Leonardo Madelón como entrenador.



Es que el zaguero colombiano fue uno de los más destacados futbolistas del plantel de la avenida, con grandes actuaciones, e incluso se dio el lujo de portar la cinta de capitán en el último partido del año, al estar sancionado para usar el brazalete su compañero de zaga, Jonathan Bottinelli, y ante la suspensión de Claudio Corvalán, el subcapitán.



Justamente ese cotejo ante Talleres pudo haber sido el último del colombiano con la camiseta de Unión, ya que varios clubes del exterior lo tienen en carpeta y avanzarían en los próximos días para quedarse con su ficha.



Es que al momento de extender su vínculo, el club le puso una cláusula de salida de 2.000.000 de dólares, la que podría ser ejecutada por un club de la Major League Soccer de Estados Unidos.



Cuando Leo Madelón fue consultado por una posible salida del marcador central, dijo que no era el “momento”, atendiendo a que el equipo se prepara para afrontar otro año histórico con su segunda participación consecutiva en la Copa Sudamericana.



Sin embargo, Yeimar Gómez Andrade, luego del partido ante Talleres en Córdoba, hizo la mudanza del barrio privado donde vive en Santa Fe, con lo cual se avala la teoría de que su futuro estaría lejos de Unión, que recibiría una cifra importante en dólares, aunque es inferior al valor del mercado que tiene el marcador central.