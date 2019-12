https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.12.2019 - Última actualización - 13:52

12:33

Asumió el mando de manos de José Corral en un clima de cordialidad. Pero expresó su preocupación por la falta de información de las finanzas. El gobernador Perotti participó del acto.

Por Nicolás Loyarte Jatón: "La Municipalidad está en crisis, y con casi nada de dinero" Asumió el mando de manos de José Corral en un clima de cordialidad. Pero expresó su preocupación por la falta de información de las finanzas. El gobernador Perotti participó del acto. Asumió el mando de manos de José Corral en un clima de cordialidad. Pero expresó su preocupación por la falta de información de las finanzas. El gobernador Perotti participó del acto.

Emilio Jatón (FPCyS) asumió este jueves a la mañana como intendente de la ciudad de Santa Fe en un acto llevado a cabo en el Concejo Municipal, del que participó el flamante gobernador Omar Perotti (PJ) y el saliente, Miguel Lifschitz (FPCyS). El periodista que tomó las riendas de la ciudad advirtió en su primer discurso que recibió “un municipio en crisis”. Pese a ello buscará darle una “fuerte impronta social”. Luego le dijo a la prensa que no conoce los números de las finanzas, por lo que no sabe si podrá pagar los sueldos y, para ello realizará una auditoría. “No hemos podido acceder a la cuenta bancaria”, advirtió.



Desde primera hora de la mañana fue montado un escenario junto a la explanada del Palacio al aire libre para la jura del nuevo gabinete municipal, pese al pronóstico de lluvias (que no se cumplió). Pero antes fue el acto de asunción dentro del Concejo. Los distintos funcionarios provinciales y municipales fueron llegando e ingresaron al recinto. El último en arribar fue el gobernador Perotti y su vice, Alejandra Rodenas. Luego se realizó el traspaso de mando y los atributos de parte de José Corral (Cambiemos), en clima de cordialidad y Jatón dio su primer discurso (ver Del relato a la acción...). Todo ello demandó poco más de media hora.

Más tarde, el flamante intendente ofreció su primera conferencia de prensa, en la Sala Zapata Gollán del Concejo. En el corto camino entre el recinto y la sala recibió calurosos abrazos y se emocionó con lágrimas en los ojos al cruzarse con sus seres queridos. Jatón respondió a todas las consultas y, conociendo el paño, por pasajes pidió “tranquilidad, sin apuros” a sus colegas ansiosos por preguntar. “Estar de este otro lado es muy nuevo para mí”, expresó el ex conductor de “Noti 13”.

Agenda de temas



En la conferencia, Jatón anunció que su primera acción de gobierno iba a ser una reunión con vecinalistas del norte de la ciudad (pasado el mediodía), mostró su preocupación por desconocer las finanzas del municipio y dijo que hará una auditoría. También destacó la presencia de Perotti, con quien “venimos trabajando en forma conjunta, por fuera de los mandatos”, dijo.



A los vecinos de la ciudad les dijo: “Tenemos el gran desafío de construir una ciudad sin egoísmos ni soberbia”. Y sobre la ciudad que recibe de Corral mencionó: “Tenemos un piso muy bajo, la ciudad que se planteó hace diez años no es la que tenemos frente a nosotros, hay que replantearla”.



Consultado respecto de su agenda para los próximos días, el intendente pidió: “Vamos despacio, todavía no he subido a mi despacho y no sé con qué me voy a encontrar”. Luego dijo que inició gestiones ante las empresas de recolección de residuos para garantizar el servicio. “Hay que rediseñar el sistema de recolección” pero por el momento “no existe otra opción que renegociar con las empresas” que brindan el servicio, “sería irresponsable”.

Inseguridad



Y sobre la seguridad, anticipó Jatón que ya mantuvieron reuniones con las autoridades provinciales del área “porque vamos a asumir un rol más importante que el actual”.



Por último, al responder acerca de la necesidad de reparar el estado de las calles, Jatón dijo: “Eso es todo para nosotros. Pero tenemos un impedimento muy grave: la Municipalidad está en crisis, con casi nada de dinero”, por lo que “no sabemos si podremos pagar el sueldo y aguinaldo” y “esa no es la mejor manera de llegar”.



Tras la conferencia, Jatón encabezó la jura de su gabinete en la explanada municipal y presentó sus cinco compromisos (Ver El gabinete que viene...)



Finalizadas las actividades protocolares de asunción, Jatón ingresó al Palacio para acceder por primera vez a su despacho ubicado en el segundo piso. Más tarde tenía previsto viajar hacia el norte para reunirse con vecinalistas de esa postergada zona de la ciudad.

—¿Les dará algún anuncio a los vecinos del norte? —consultó El Litoral.



—Vamos a escucharlos; no tenemos noción de los números que recibimos, así que sería una irresponsabilidad de mi parte llevarles algún anuncio.