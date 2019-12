https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.12.2019

Tras el primer acto como Intendente Repercusiones del discurso de Emilio Jatón

El flamante intendente de la ciudad de Santa Fe brindó su primer discurso ante el Concejo, luego de prestar su juramento ¿Qué opinó el arco político de lo dicho por Emiio Jatón?



Miguel González (Secretario General)





"Estamos acompañando a Emilio Jatón con la expectativa de resolver muchas de las dificultades que enumeramos durante este tiempo. Nos encontramos con un municipio que tiene una serie de deudas muy importantes y habrá que reordenar las prioridades. Uno de los problemas centrales fue no tener un esquema de prioridades: cuando los recursos son pocos hay que hacer que rindan donde deben y no dilapidarlos donde las soluciones están dadas. Hay una enorme cantidad de lugares abandonados en los barrios, calles intransitables, lugares donde la basura no se recoge correctamente. Los números fueron expuestos ya, no queremos insistir en esto porque la gente no votó a Emilio para que se queje, sino para que resuelva problemas”.





Mariano Granato (Secretario de Integración y Economía Social)





“La economía social es una herramienta para generar una oportunidad de revertir la deuda que encontramos también en lo social, no solo económica y financiera. Basta con recorrer la ciudad para darse cuenta de que hay una fragmentación muy importante, no solo territorial sino social. Emilio (Jatón) nos encomendó a todas las secretarías que pongamos la prioridad en lo social. Nos llamó la atención recorrer los barrios y encontrar tanta fragmentación, pero también una carencia del sentido de pertenencia de los santafesinos. Trataremos de reconstruir la cohesión, la convivencia y la solidaridad. Trabajamos en priorizar los barrios del noroeste que son los más postergados, no sólo con las acciones de políticas públicas sino cada uno de nosotros con un gran equipo de trabajo”.

Daniela Qüesta (Intendenta reelecta de Santo Tomé)





“El desafío entre ambas ciudades será profundizar las cuestiones de lo cotidiano. Nunca pudimos acordar, por urgencias y otras prioridades, la congestión de tránsito en el Puente Carretero. Podría mejorarse si se coordinan los operativos también desde Santa Fe. Hay gestiones profundas como la nueva conexión vial que vamos a hacer con Emilio Jatón, pero también con el nuevo gobernador de la provincia, porque la Nación tiene que cumplir con ese compromiso. El puente se concretará cuando desde la Nación nos miren con ojos del interior. En estos cuatro años la mirada que había en la gestión del gobierno nacional era muy desde la Capital Federal, sin ubicar lo que significa el corredor bioceánico, la ruta 19, la 11, cómo en este lugar se hace un nudo de rutas nacionales”.





Leandro González (Presidente del Concejo Municipal de Santa Fe)





“Es un hecho institucional importante que del traspaso de mando participaron el gobernador Omar Perotti, el ex gobernador Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti, el presidente de la Corte Suprema. El mensaje de Emilio fue muy claro respecto a qué sectores potenciar y hay una cuestión urgente a abordar: habló de 5000 familias que hoy no tienen acceso a cuestiones básicas como los alimentos. Las prioridades serán atender las urgencias que deja la actual gestión: después creo que hay un gran equipo para trabajar en obra pública, riesgo hídrico, medio ambiente, planificación urbana y con todo lo que tiene que ver con hacer ciudadanía y a tener una ciudad para todos. La cuestión más urgente es la social, que haya gente que no pueda acceder a cuestiones básicas, es la principal urgencia. Hay cuestiones que no están claras respecto de los números: no hay información y eso es realmente grave. Fueron pateando la pelota y la trajeron hasta el 12 de diciembre”.





Juan José Saleme (Concejal PJ)





“El discurso del Intendente Jatón fue acertado en cuanto al diagnóstico con el que encuentra a Santa Fe. Una ciudad, tal como lo venimos diciendo hace tiempo, que está desintegrada y necesita tener una mirada más amplia, que vaya más allá de los bulevares. Hay que llevar esa impronta de trabajo al resto de los barrios. Se abre una nueva etapa, con esperanza. Tal como ya se lo dijimos al intendente, tendrá el acompañamiento del peronismo en todo lo que creamos sea beneficioso para los vecinos santafesinos. Lo que se debe recalcar, fundamentalmente, del mensaje es esta visión que, al menos en lo discursivo, se plantea como más amplia que la que tenía la gestión saliente. Es el gran desafío que tenemos en esta etapa, todos los que tenemos una responsabilidad en la ciudad que es trabajar para integrarla, para que lleven los servicios y las obras a todos los barrios y empezar a equilibrar, a derrumbar barreras y comenzar a tender puentes. Si estamos más integrados, con mayor igualdad y más oportunidades, seguramente tendremos una ciudad más segura para poder vivir en paz”.





Sebastián Mastropaolo (Concejal Cambiemos)





“Me pareció un mensaje de cercanía, de un Intendente que quiere estar muy presente en el territorio, que recorrió los barrios y conoce la problemática que hoy tiene Santa Fe. Un intendente que trató con algunos términos de dureza a la gestión anterior. Algo que creo será uno de los aportes que querrá plantear. Él mismo dijo con sus palabras que auditará y revisará todos los nombramientos y todas las cuestiones que se dieron en la gestión anterior.





Tengo mucha expectativa por el comienzo de esta nueva. Estoy esperando el desarrollo de este ejecutivo. Desde el Consejo, como una etapa de contralor, acompañaremos lo que consideremos lo más acertado para los vecinos santafesinos”.





Laura Mondino (Concejala FPCyS)





“Me pareció un discurso muy solvente, que marca la impronta de lo que es Emilio. Con mucha sensibilidad y humildad, proponiendo una ciudad con mucha cercanía a los vecinos. Con diálogo, donde pueda pensarse en una Santa Fe que incluya a todos los barrios. Me parece que esa es una gran impronta y no tengo dudas que ahí estarán puestos los principales ejes de la gestión. Me pareció muy interesante convocar a toda la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, a comprometerse con poder mejorar los barrios, los espacios públicos, trabajar de manera colectiva porque la ciudad nos incluirá a todos. Emilio tiene un fuerte compromiso con esto y lo llevará adelante”.

Julio “Paco” Garibaldi (Concejal FPCyS)



“Me pareció un discurso cercano, renovador y con los pies sobre la tierra. Porque sin negar los problemas y dificultades que hay, planteó con claridad cuáles son los proyectos, los sueños y la mirada al futuro del municipio. Que tiene que ver con ponerlo cerca de la gente, escuchando sus necesidades y trabajando codo a codo para resolverlas. Un municipio donde no haya soberbias ni acomodos, y sí mucha vocación de trabajo. Se viene una Santa Fe que va a crecer, que va a ir para adelante. No sin dificultades, pero sí con mucho empeño”.