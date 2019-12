Sofía Bonelli confesó que perdió su embarazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La novia del ex futbolista,Claudio Caniggia, realizó un profundo descargo en LAM tras la fuerte noticia.

Sellaron su amor con un compromiso en Tulúm, México y en el mismo lugar citaron a sus amigos más íntimos hace unas semanas para celebrar que iban a ser papás. Sin embargo, esta noticia que tanto impactó a Mariana Nannis y sus hijos Alexander y Charlotte quedó simplemente en un recuerdo y este jueves fue la propia Sofía Bonelli en diálogo con Ángel de Brito (LAM) quien confirmó la triste noticia de la pérdida: "No estoy embarazada, fue un tema que mismo te hable cuando salió la noticia, te dije que es un tema delicado, no quise hablar mucho".

Luego de la impactante revelación la morocha continuó dando detalles entre lágrimas entrecortadas y a corazón abierto: "Salió de una forma que yo no quería. Fue una situación dolorosa para mi, no era de dos meses, era algo mucho más reciente, de días. Por esto no quise hablar".

Esto se resume en una pálida muy grande para la pareja, quienes están pasando por momentos difíciles dada la tensa relación que "El Pájaro" lleva con sus hijos, principalmente Alexander, con quien protagonizó un violento episodio hace unas horas. Además, ayer pudo saberse que el ex de Nannis dejó en la calle a sus hijos y esto acrecentaría la furia de la mediática que, además, lo cruzó judicialmente por abuso sexual, lo trato de estafador y de padre ausente por no hacerse cargo de los gastos de sus hijos, entre otras fuertes cuestiones.

Por su parte, recordemos, él la denunció por Calumnias y otros cargos que le adjudicaron a Nannis tras poner un pie en Argentina luego de un viaje a Miami. En medio de todo esto es Bonelli la que recibe los coletazos directos de la furia "Caniggia" y llorando le aclaró al conductor del ciclo de espectáculos que "está viviendo momentos de muchas amenazas y violencias y desde hace tiempo". De mal en peor. Un clima tenso, un proyecto de familia al corto plazo interrumpido y los escándalos como paisaje diario.