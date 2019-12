https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.12.2019 - Última actualización - 15:27

15:22

A partir de 2020

Foster será head coach de los All Blacks

Una vez más, la New Zealand Rugby Union optó por alguien surgido del staff actual del seleccionado más famoso del mundo.

Ian Foster. Tras formar parte del staff durante ocho años, a partir de 2020 se transformará en entrenador principal del Seleccionado de Nueva Zelanda. Foto: gentileza NZRU



Foto: gentileza NZRU

A partir de 2020 Foster será head coach de los All Blacks Una vez más, la New Zealand Rugby Union optó por alguien surgido del staff actual del seleccionado más famoso del mundo. Una vez más, la New Zealand Rugby Union optó por alguien surgido del staff actual del seleccionado más famoso del mundo.