Jueves 12.12.2019 - Última actualización - 18:07

18:03

Los sometimientos comenzaron cuando la víctima tenía 7 años Lo detienen por abusar durante 14 años de la hija de su pareja

La justicia detuvo esta semana a un hombre que abusó durante 14 años de la hija de su pareja, violencia sexual que comenzó cuando la víctima tenía 7 años, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF).



El abusador fue detenido por orden de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°29, Carina Rodríguez.



La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 y de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).



La víctima denunció ante la UFEM que los abusos iniciaron a mediados del año 2002, cuando ella tenía 7 años, y con su madre y el imputado se mudaron a un hotel familiar.



En marzo de 2008, la niña no aguantó más la situación y le contó lo que ocurría a una amiga, quien le recomendó hablarlo con las autoridades de la escuela que dieron intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El organismo dispuso el alojamiento preventivo de la victima en un hogar transitorio para resguardar su integridad, dado que la madre descreía de los abusos.



Asimismo, la Guardia Jurídica Permanente del Consejo efectuó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, que delegó la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, entonces a cargo de Viviana Fein.



Tras pasar varios meses en el hogar de tránsito, la niña se desdijo de su versión inicial para poder volver a vivir con su madre, aunque ello implicara convivir también con su abusador.



Así, la víctima declaró en Cámara Gesell que había “inventado” todo por “celos” y que quería volver a vivir con su madre y el imputado, pues extrañaba su casa y a sus amigas. En virtud de ello, la fiscalía postuló el sobreseimiento del hombre, el cual fue dictado por el juzgado interviniente que luego archivó la investigación.



En 2009, la niña volvió a vivir con su madre, ocasión en que se reanudaron los abusos de su padrastro, violencia que se extendió hasta el 2017, cuando la mujer decidió separarse del imputado.



El hombre siguió hostigándola y coaccionándola, lo que motivó que la victima lo denunciara ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.



Sin embargo, no hizo mención a los abusos para no sufrir represalias de su ex padrastro, quien vivía y trabajaba cerca de su casa.



Luego de los peritajes de rigor ordenados en dicha investigación -que develaron la existencia de un síndrome de estrés postraumático compatible con victimización sexual- y tras ser asesorada por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación -que asumió su patrocinio letrado- la joven decidió denunciar los abusos sufridos en la UFEM.



Así se inicio a la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 que terminó con la detención del imputado, quien fue apresado el martes último.



Con información de Telam