Caussi, interventor en la EPE

Jueves 12.12.2019

18:25

Es por un lapso de 120 días. El objetivo es alinear la política tarifaria a la que defina el gobierno nacional.

El gobernador Omar Perotti resolvió que Mauricio Caussi asuma como interventor en la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por un lapso de 120 días. La decisión está contenida en un decreto que el mandatario firmó con Silvina Frana, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.



La figura de la intervención de la EPE está prevista en el artículo 44 de la ley 10.014 que es la que da origen a dicha empresa y se establece que no podrá exceder el plazo de 180 días. Entre las causales de intervención se menciona “cuando la orientación impuesta al organismo no fuera acorde con la política energética trazada por el Poder Ejecutivo”. En Casa de Gobierno ayer se señaló que el objetivo central es alinear la política tarifaria con la nacional. El propio presidente de la Nación habló de no disponer aumentos tarifarios en los próximos meses.



Caussi asumirá en estos 120 días “todas las atribuciones conferidas al directorio” por la ley orgánica.