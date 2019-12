https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una ajustada votación Diputados rechazó la acusación constitucional contra Piñera por supuestas violaciones a los DDHH

La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy la "cuestión previa" en el marco de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con 79 votos a favor y 73 en contra, por lo que la iniciativa no procederá debido a que no cumple con los requisitos que señala la Constitución.



El mandatario chileno fue acusado de vulnerar los derechos humanos de los manifestantes durante las recientes protestas en ese país y de comprometer el honor de la Nación.



Según el abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, en la acusación presentada por un sector de la oposición "no se imputan actos, como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, solo omisiones. Además, no se imputan actos personales, sino de otros. Y en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración".



"Esta acusación no es admisible, no cumple con los requisitos de la Constitución de la República", añadió el letrado.



"Con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara acoge la cuestión previa de que la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Por lo tanto, el libelo se entiende como no interpuesto", indicó la Cámara de Diputados a través de su cuenta de la red social Twitter.



Al argumentar que la acusación no contaba con los "requisitos mínimos de admisibilidad", parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Radical ya habían anticipado que no iban a respaldarla con su voto.



Sin embargo, las esperanzas de la oposición estaban puestas en conseguir apoyo por parte de los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Matías Walker, pero finalmente los tres estuvieron a favor del argumento de la defensa de Piñera.



Por su parte, el jefe de Estado se expresó antes de la sesión y se refirió al estallido social que se desató el pasado 18 de octubre, mientras sostuvo que hubo una "ola de violencia sistemática, profesional y organizada".



"El país venía progresando, pero se venía acumulando un malestar, no en el Gobierno que yo presido, sino que venía de gobiernos anteriores", manifestó.



"Hubo muchas conductas monopólicas en industrias básicas, y muchos escándalos e irregularidades en el uso de recursos públicos. La gente fue acumulando este malestar y se expresó de repente con mucha fuerza", explicó.



A su vez, continuó: "Hace casi siete semanas, se dieron dos situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Lo primero fue que surgió una demanda muy fuerte de toda la ciudadanía por hacer de Chile un país más justo, más inclusivo, con menos tolerancia a los abusos, con mayor igualdad ante la ley y con mayor respeto por los ciudadanos. Eso es una cosa que yo estimo como muy positiva".



Nos obstante, añadió: "Simultáneamente, se desató una ola de violencia brutal en la que pequeños grupos ejercieron una violencia sin Dios ni ley, quemaban todo lo que se ponía en su camino, las estaciones del metro, los hospitales y los supermercados, tratando de causar daño para destruir el sistema".



Con información de NA