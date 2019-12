https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.12.2019

Ricardo Biasotti tiene prohibido acercarse física o virtualmente Perimetral para el padre de Anna Chiara del Boca por abuso sexual y corrupción de menores

Hace tres semanas, Anna Chiara del Boca denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Lo hizo a través de un escrito que presentó en la mañana del jueves 21 de noviembre en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43.

Afortunadamente para ella, la reacción de la Justicia no tardó en llegar, ya que hoy se conoció que se le impuso una perimetral a Biasotti para que no pueda acercarse a ella.

La resolución comienza diciendo que “la gravedad y reiteración de los hechos denunciados en autos y existiendo verosimilltud del derecho y peligro en la demora, es que considero fundamental disponer medidas cautelares que salvaguarden los derechos y garantías que le asisten a la damnificada en autos, Anna Chiara Biasotti del Boca”.

"Que dicha medida resulta conducente a la luz de los lineamientos de la ley 27.372 que garantiza el resguardo y protección de la integridad psíquica y física de las víctimas (arts. 79 inc. c del CPPN según la referida ley, arts. 26 inc. a.1 de la ley 26485 y arts. 5 inc. d y n y 8 inc. b de la ley 27372)", continúa el texto.

Foto: Gentileza

“En consecuencia, debo ser el protector judicial, urgiendo dar respuesta preventiva a raíz de los hechos puestos en mi conocimiento”, subraya el juez, quien dispuso que se prohíba a Biasotti el acercamiento y contacto por cualquier medio y forma (sea por correo electrónico o por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, o sea a través de su teléfono celular o computadora, siendo esta lista meramente enunciativa y no taxativa) así como a un radio menor de doscientos 200 metros de la víctima por el término de seis meses.

Además, dispone que se otorgue “un dispositivo electrónico (botón antipánico) a la víctima en estos actuados, Anna Chiara Biassotti del Boca”.

“La medida que dispuso el Juzgado de Instrucción, por pedido de la fiscalía, es excelente y es proteger justamente a Anna. Y esto demuestra la seriedad con que se está tomando la Justicia esta denuncia. Las cosas que denunció Anna son aberrantes, escalofriantes, y hace muchos años que yo como profesional no escuchaba semejante tipo de cosas. El único destino posible que va a tener esta persona es la cárcel, porque no hay otra salida que no sea la cárcel para una persona así”, le dijo a Teleshow Juan Pablo Fioribello, el abogado de Andrea del Boca.

“Está con mucho miedo Anna, mucho miedo, pero con esta medida que la Justicia le va a otorgar, mas gente que la está cuidando, eso le va a dar cierta tranquilidad”, agregó el letrado.

“Biasotti ha intentado coaccionar a su propia hija en dos oportunidades en la calle, en distintas oportunidades, para que la persona no ratifique la denuncia, por eso el temor. Y ha intentado coaccionar a esta persona, a quien te habla, a mí me hizo una denuncia por amenazas, infundada, una cosa insólita, que ni siquiera le han dado curso en la Justicia. Quiere por todos los medios posibles tratar de bajar a los abogados, tratar de bajar a la querella, pero hay un trabajo muy firme en conjunto, y no se va a permitir. Esta persona tiene que terminar detenida, no hay otra salida posible”, concluyó.