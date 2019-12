Flavio Mendoza le dijo "viejo resentido y mala leche" a Antonio Gasalla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es que el capocómico lo había acusado de "comprar un nene".

A través de su cuenta de Twitter, el coreógrafo le hizo frente a los agravios del capocómico, quien horas antes había dicho que el jurado del BAR “compró un nene”.

Las diferencias entre Antonio Gasalla y Flavio Mendoza no sólo hicieron imposible que llevaran adelante un proyecto teatral juntos, sino que terminaron con la amistad que tenían y abrieron una grieta que ahora parece insalvable entre ellos. Todo comenzó cuando Gasalla le pegó en el lugar que seguramente le duele más al coreógrafo: su paternidad.

“Con Flavio Mendoza no hablamos más. Nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”, disparó el capocómico durante una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece. “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”, redobló la apuesta Gasalla, lejos de retractarse al respecto.

Como era de esperar, Flavio no se quedó callado y salió a responderle desde su cuenta de Twitter. “Cómo no le paran bien el carro a este viejo mala leche y resentido”, escribió uno de los jurados del BAR del Bailando, arrobando al conductor del ciclo. "Pobre tipo, muchos años de artista pero muchos más de mala gente", agregó furioso.

“Tuve una charla telefónica con él. Lo que me dijo no lo voy a repetir. Pero si hubiera estado de frente, no sé como hubiera terminado... Fue algo sobre mi paternidad y de manera directa. Simplemente lo llamé y arrancó a decirme de todo. Si fuera otro y me dice lo que me dice, lo agarro del cuello. Pero uno lo termina perdonando porque es una persona grande. Además, está pasando un problema difícil. Por eso lo entiendo”, había dicho meses atrás el creador de Stravaganza, cuando arrancaron las diferencias entre ambos.

Vale recordar que el conflicto entre ambos se remonta a julio pasado, cuando Gasalla llegó a un ensayo y, al no encontrar a Mendoza, se retiró furioso, lanzando la amenaza de no continuar en el proyecto en cuestión. Sin embargo, ésta no era la primera vez que el capocómico abandonaba un proyecto teatral en Carlos Paz, ya que el año pasado, a poco de sumarse la comedia Locos por Luisa, rompió el acuerdo al que había llegado con los productores de Dabope, Ezequiel Corbo, el Chato Prada y Federico Hoppe.

En aquella oportunidad, los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión habrían sido que al actor no le habían gustado las inserciones de sus personajes dentro del libro de la historia.