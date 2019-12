Estados Unidos y China llegan a un principio de acuerdo comercial

El acuerdo presentado a Trump por asesores comerciales el jueves incluyó una promesa de los chinos de comprar más productos agrícolas estadounidenses, según las personas. Los funcionarios también discutieron posibles reducciones de los aranceles existentes sobre los productos chinos, dijeron. Los términos han sido acordados, pero el texto legal aún no se ha finalizado, dijeron las personas. Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

La administración se ha comunicado con aliados en Capitol Hill y en la comunidad empresarial para emitir declaraciones de apoyo una vez se haga el anuncio, dijeron.

Las acciones estadounidenses subieron a récords más temprano el jueves a medida que crecía el optimismo de que habría un acuerdo. Trump tuiteó que EEUU y China estaban “MUY cerca” de firmar un acuerdo comercial “GRANDE”, lo que también envió las acciones al alza.

“¡Lo quieren, y nosotros también!”, tuiteó cinco minutos después de la apertura de los mercados de valores en Nueva York, lo que envió las acciones a nuevos récords.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!