Colón volvió a perder de visitante y quedó muy complicado

Lo peor es que no extraña que haya perdido; lo mejor es que se terminó el año

Dirigido interinamente por Pablo Bonaveri, el sabalero sumó su partido número 20 fuera del Brigadier sin sumar de a tres. Cayó 2 a 1 con los goles de Ortiz en contra y Méndez; Morelo lo había empatado parcialmente. El promedio ya empieza a preocupar demasiado y no hay indicios optimistas de cara al futuro.

Por Alberto Sánchez SEGUIR Lo peor es que si digo que “Colón perdió de visitante” ya no le extraña a nadie. Lo mejor es que el año futbolístico ya terminó. La horrible campaña en la Superliga en este segundo semestre no dejó nada positivo, todo lo contrario, y por eso para los colonistas lo más rescatable, a pesar de no tener un mínimo atisbo de optimismo, es que ya no sufrirán hasta el año que viene, y sólo queda la esperanza de no fallar en la contratación de un director técnico y de los refuerzos para que en los siete partidos que quedan para la culminación de la temporada, se sumen los puntos necesarios para que no se produzca algo peor todavía. Tenés que leer Colón cerró el año con una derrota ante Arsenal Crónica de...

Lo mejorcito de Colón sólo duró 15 minutos, los transcurridos desde el comienzo del encuentro, cuando con el 4-1-4-1 pergeñado por Pablo Bonaveri estaba dando resultado. Con Zuqui como volante central delante de la línea de cuatro defensores y Morelo como único delantero neto. Claro que eso marcaba lo que buscaba el DT interino: armarse de atrás hacia adelante, mantener el orden, y presionar solamente cuando el equipo se sentía seguro de hacerlo. No estaba mal la idea, Arsenal tenía más la pelota pero no lastimaba, es más, fue Colón el que estuvo más cerca de abrir el marcador. A los 5 min., Vigo de zurda envió su remate por arriba travesaño después de la presión de Morelo; un minuto después, Estigarribia probó de afuera del área pero su zurdazo fue a las manos de Sappa. Ya pasado el primer cuarto de hora el partido se hizo ordinario, a ninguno de los dos se le caía una idea y se hacía muy difícil encontrar algún jugador que se destacara. Recién a los 32 min., Bernardi tomó la pelota de parte de Zuqui y entrando al área grande enganchó para el medio, favoreciendo su perfil, pero su remate de derecha fue muy débil. Fue la última jugada en la que un arquero fue mínimamente exigido. El complemento empezó diferente. Arsenal entró con más hambre. Al minuto un cabezazo de Méndez tras el corner de Álvarez fue atajado por Burián yendo al piso; a los 5 min., un buen tiro libre de Giménez a media altura al palo izquierdo hizo que “Cachorro” Burián debiera exigirse para desviar la pelota con su mano izquierda. Ya el local estaba superando en el trámite y por eso no extrañó que a los 10 min., después de una serie de rebotes y pifias de la defensa de Colón, pateó Méndez, y la pelota, que no iba dirigida al arco, rozó en Ortiz para descolocar a Burián. 1 a 0 y a remar. Pero increíblemente, no obstante en la mejor jugada del partido, llegó el empate rojinegro. Lo convirtió el máximo artillero, Wilson Morelo, después de una buena jugada de Galván que recibió de Zuqui, el pibe nacido en Tucumán se apoyó en Vigo, quien se la devolvió al medio para encarar y rematar al arco de derecha, Sappa dio rebote y el mismo fue aprovechado por Morelo, que estaba sólo y habilitado, definiendo con la cabeza para el 1-1. La alegría duró poco en el banco sabalero, porque a los 25 min. llegó el segundo de Arsenal, esta vez mediante un cabezazo de Méndez, quien anticipó a Zuqui para ganarle en un corner enviado desde la derecha por Giménez. De ahí en más se sucedieron varias situaciones favorables al elenco de Sarandí, que no terminaron en gol por la falta de definición de los futbolistas de Rondina y por alguna buena intervención de Burián. Kaprof, garcía y Sbuttoni pudieron anotar el tercero, pero desaprovecharon sus claras chances. Recién en el final Colón se despertó y logró inquietar la valla de Sappa. La dos que se generaron las tuvo Leguizamón, que ingresó por Gastón Díaz. En la primera le pegó de zurda pisando el área chica, pero la pelota que se iba muy desviada pegó en un defensor y se fue al corner; en la segunda el delantero cabeceó sólo el centro de Escobar, pero Sappa llegó y atajó. No hubo tiempo para más, sólo para desaparecer del campo de juego y recién aparecer el año que viene. Se terminó el martirio de Colón, por lo menos en este 2019, ojalá que 2020 sea un número “redondo” para los intereses rojinegros.

