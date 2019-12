Trump felicitó a Johnson y es optimista por un acuerdo con el Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó hoy al primer ministro británico y líder del Partido Conservador, Boris Johnson, por su "gran victoria" en las elecciones generales y adelantó que ambos países firmarán "un nuevo acuerdo comercial masivo" mucho más beneficioso que cualquier pacto que pudiera firmar con la Unión Europea (UE).



"Felicidades a Boris Johnson por su gran victoria", expresó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter, tras confirmar que el Partido Conservador ganó los comicios del Reino Unido con mayoría absoluta.





"Reino Unido y Estados Unidos son ahora libres para conseguir un nuevo y gran acuerdo comercial tras el Brexit", añadió Trump, quien sostuvo que "este acuerdo tiene el potencial de ser mucho mayor y más lucrativo que cualquier otro que podría lograrse con la Unión Europea".





"Celébralo, Boris", concluyó.

Looking like a big win for Boris in the U.K.!