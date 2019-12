https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.12.2019 - Última actualización - 10:05

10:00

Mundial de Clubes El Monterrey de Antonio Mohamed irá en busca de la semifinal del Mundial de Clubes

Monterrey de México, campeón de la Concacaf, dirigido por el argentino Antonio Mohamed y que en su plantel cuenta con sus compatriotas Marcelo Barovero, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori, se enfrentará este sábado al local Al Saad, en busca de las semifinales de la 16ta. edición de la Copa Mundial de Clubes que se juega en Qatar.





El encuentro que corresponde a los cuartos de final del torneo se jugará este sábado desde las 14.30 hora argentina, en el estadio Jassin Bin Hamad, en Doha, con capacidad para 15 mil espectadores.





Basados en la solidez que aporta al equipo Marcelo Barovero (ex arquero de Atlético Rafaela, Huracán, Vélez y River), y a pesar de no poder contar por lesión con el delantero holandés Vincent Janssen, los mexicanos tendrán una poderosa ofensiva con el mendocino Rogelio Funes Mori (ex River), el colombiano Dorlán Pabón y el mexicano Rodolfo Pizarro.





Asimismo, el DT Mohamed dispuso el ingreso en el once titular de Jonathan González en lugar del experimentado mediocampista paraguayo Celso Ortiz quién se resintió de un golpe.



Los mexicanos tienen experiencia en el Mundial; participaron tres veces seguidas entre 2011 y 2013 y en la segunda de ellas alcanzaron el tercer lugar.



En tanto, pocos jugadores conocen tan bien la Copa Mundial de Clubes de la FIFA como el argentino nacionalizado mexicano José María Basanta, defensor central de Monterrery (formado en Estudiantes de La Plata y con pasado en Olimpo de Bahía Blanca) que sumará, ni más ni menos, que su cuarta participación en la historia de la competición, e igualará la marca que sólo tenía el portugués Cristiano Ronaldo este viernes en Juventus de Italia.





Por su parte, el equipo Qatarí Al-Sadd dirigido por el español campeón del mundo Xavi Hernández, para avanzar a esta instancia necesitó la prórroga para superar al modestísimo campeón de Oceanía, Hienghene, de Nueva Caledonia, por 3 a 1 tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, cuenta en sus filas con el ex volante del Atlético de Madrid Gabi Fernández y Akram Afif, recientemente elegido el mejor jugador de Asia.





El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales al Liverpool inglés, campeón de la Liga de campeones de Europa.





En la otra serie de cuartos de final, el Al Hilal FC de Arabia Saudí se enfrentará desde las 11 hora argentina en el mismo escenario al Espérance Sportive tunecino, en un duelo cuyo ganador irá ante el Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores.





El Mundial de Clubes se juega en la actualidad con el formato de un solo partido y culminará el 21 de este mes.







- Probables Formaciones -







Monterrey (México) : Marcelo Barovero; César Montes, Nicolás Sánchez, Stefan Medina y Leonel Vangioni, Jonathan González, Carlos Rodríguez y Jesús Gallardo; Rodolfo Pizarro, Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori. DT: Antonio Mohamed.





Al-Sadd (Qatar): Saad Al Sheeb; Pedro Miguel, Jung Woo-Young, Khoukhi, Abdelkarim Hassan; Gabi, Salem Al Hajri, Baghdad Bounedjah, Akram Afif; Rashid Al Ansari y Nam Tae-Hee. DT: Xavi Hernández.





Estadio: Jassin Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar



Hora de inicio: 14.30 de la argentina.

Con información de Télam