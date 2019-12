https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.12.2019

11:43

Por tareas de mantenimiento

La página web de SUBE no funcionara durante este fin de semana

Se informa a los usuarios que el sitio web no funcionará durante el fin de semana por tareas de mantenimiento, por lo que lo que los usuarios no podrán realizar gestiones online, pero sus métodos de carga operarán de modo normal.

