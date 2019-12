EPE: intervención a la espera del marco energético nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador designó a Mauricio Caussi como responsable del organismo, que estará intervenido durante 120 días. Pretenden contar con un diagnóstico “preciso y acabado” de la empresa. Las decisiones se concentrarán en la figura del flamante funcionario.

Finalmente, el gobernador Omar Perotti resolvió intervenir la Empresa Provincial de la Energía por 120 días. Lo hizo en su primer día de gobierno y por decreto, mediante el cual designó también al Ing. Mauricio Caussi como responsable del organismo. En diálogo con El Litoral, el flamante funcionario explicó que la determinación del mandatario persigue como finalidad esencial contar con un “diagnóstico preciso” de la empresa, mientras se aguardan los lineamientos nacionales en materia macroeconómica en general y de política energética en particular, que podrían implicar -entre otras medidas- un congelamiento temporario de tarifas.



- ¿Por qué se interviene la empresa?



- Básicamente, es una medida prevista en la ley 10.014 que contiene al estatuto de creación de la Epe. Allí se plantean tres causales básicamente para la intervención. Nosotros consideramos que la que más se adecua es la que plantea que la orientación que venía llevando adelante la empresa durante un gobierno de doce años del Frente Progresista no se condice con los objetivos y manejo estratégico que le quiere dar el nuevo gobierno de Omar Perotti. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es instrumentar un mecanismo legal y que además, tiene antecedentes porque en otras gestiones peronistas la intervención ha sido la instancia inicial. El gobernador ha sido prudente con el plazo, porque la ley prevé 180 días y el decreto dispone un período de 120. Esto tiene que ver con el inicio de gestión, con la necesidad de tener, además de lo previsto en la ley, un diagnóstico preciso de la empresa. El gobernador lo planteaba sobre el gobierno en términos generales y en particular con algunos temas. Eso pasa con la EPE; necesitamos un diagnóstico acabado, preciso, que nos muestre la foto de la Epe que tenemos.



- ¿La intervención tiene que ver sólo con contar con un diagnóstico, o también con la presunción de irregularidades?



- No no. El estatuto establece tres causales: irregularidades graves, gestión defectuosa o que la orientación de la empresa en un momento determinado no esté en línea con la gestión. En este caso, ello coincide con el recambio de gobierno. Nosotros hemos considerado que esta última causal es la que nos da el marco para tomar esta medida inicial y poder elaborar el diagnóstico que requerimos. Además, está la necesidad de abrir un compás de espera para conocer con mayor precisión cuáles van a ser los movimientos de la política económica en general de la Nación, y de la política energética en particular, que tendrá mucha incidencia en la EPE.



- ¿Qué es lo que más preocupa? ¿La calidad con la que se presta el servicio, los gastos que genera la empresa, el costo salarial?



- Hay una realidad que es el impacto que ha tenido la evolución de los precios y tarifas en el bolsillo de los santafesinos y en la competitividad de nuestras empresas. Ésa es una preocupación; por eso la definición de un marco de política energética a nivel nacional es importante. Esto, como dato de contexto. A partir de esa preocupación marco que tiene que ver con el bolsillo de los santafesinos, lo que tenemos que tener es un diagnóstico certero de la situación de la empresa. Nosotros habíamos elevado en su momento desde la comisión de transición una nota al gobierno saliente con pedido de información sobre la Empresa, pero nunca fue respondido. No quiero hacer foco sobre eso; sí, en el arduo trabajo que vamos a hacer inicialmente con el nuevo staff gerencial para tener un cuadro de situación, que se irá complementando con la información de la Auditoría General de Nación, porque la EPE estaba incluida en esa revisión. En síntesis, la intervención está focalizada en obtener la información, y a la espera de la definición del marco macroeconómico en general y energético en particular de la política nacional.



- ¿En la práctica, la intervención implica el desplazamiento de los actuales gerentes?



- En la práctica lo único que implica es que en lugar de tener como órgano máximo de decisión un directorio con presidente y vice más tres vocales que representan al Poder Ejecutivo, gremios y cooperativas; en lugar de eso, tendremos una conducción unipersonal que se concentra en el interventor. El staff gerencial puede modificarse con o sin intervención. Sí lo que haremos es para poner en valor el recurso humano de la Epe, es formar un staff asesor para estos 120 días, con algunos ex funcionarios sobre todo técnicos, legitimados y reconocidos. La idea es que colaboren con nosotros en esta tarea de cuatro meses