Bielsa fue elegido el mejor entrenador del mes del ascenso

El entrenador argentino, del Leeds United, fue elegido como el mejor del mes de noviembre en la Championship.

Bielsa, que dirige por segundo año al conjunto inglés, acumula siete victorias consecutivas y se encuentra en zona de ascenso a la Premier League.

🏆 #LUFC head coach Marcelo Bielsa has been named the @SkyBetChamp Manager of the Month for November