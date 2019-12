https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.12.2019 - Última actualización - 13:19

13:16

El trabajo de la Comisión de la Memoria

Siguen las obras para recuperar la historia de la ex Comisaría Cuarta

Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal.

Los archivos. Muchos de ellos, donados por Diario El Litoral. Con estos materiales la comisión investiga y produce las entrevistas. Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

El trabajo de la Comisión de la Memoria Siguen las obras para recuperar la historia de la ex Comisaría Cuarta Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal. Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR Desde hace más de un año, la esquina de bulevar Zavalla y Tucumán, donde se encuentra la ex Comisaría Cuarta, tiene distintos movimientos. Por suerte, muy diferentes a los que hubo en las épocas de “plomo” de nuestro país, allá entre los años 1976 y 1983, donde pasaron más de 400 detenidos de forma ilegal.

Actualmente, trabaja una comisión formada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; Hijos (Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio); Medh (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos); familiares de detenidos por razones políticas; colectivo de ex presos y presas políticas; representantes de los Ministerios de Justicia y DD.HH., Innovación y Cultura y Obras Públicas. También un designado por cada Cámara del Poder Legislativo y uno del ámbito institucional-universitario.

“La idea es sentar las bases para lo que nosotros creemos, es algo fundamental en el colectivo social de nuestra ciudad. Es el primer espacio constituido y recuperado como ‘espacio de la memoria’, donde pasaron más de 400 detenidos. Por todo esto es que queríamos mostrarle a la gente que este espacio existe, que hay una comisión trabajando para que a futuro se abran las puertas y todos puedan visitar y conocer lo que fue el terrorismo de Estado de esta dictadura sangrienta en nuestro país. Sin dudas son proyectos a largo plazo, pero que intentaremos que cuanto antes se abran las puertas”, dijo el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Publio Molinas.

Mauricio Villa estuvo detenido poco tiempo en la Cuarta (aunque no en los calabozos, según él mismo dijo) y luego fue trasladado. No obstante está presente en este proyecto. “Éste siempre fue un lugar emblemático de acuerdo a los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado dentro de lo que fue el circuito represivo en la provincia y en la ciudad. Por eso los organismos de derechos humanos siempre tuvimos el objetivo de que la comisaría se transformara en un espacio de memoria. Y eso lo conseguimos en 2016 a través de una ley (la 15.328) que la transforma en un espacio de memoria y crea una comisión que es la encargada de la preservación del espacio”.

“Llevamos trabajando algo más de un año, por momentos con dificultades, porque es la primera vez que nos ocupamos de algo así, más allá de tener otros espacios de memoria del país que nos ayudan a visibilizar cómo llevar adelante el trabajo”, aseguró Villa, quien concluyó diciendo “el Nunca Más se construye todos los días”.

Trabajo organizado

Dentro de la comisión hay dos subcomisiones. Una que atiende los contenidos, con los cuales se está haciendo un trabajo de investigación y relevamiento de todas las personas que pasaron por la Cuarta, y recuperando testimonios, para poder establecer las pautas de cómo se contará la historia de lo que pasó en la Cuarta, en Santa Fe y lo que significa el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.

Eugenia Rizzo es profesora de historia y ahondó en detalles en este aspecto. “Entendemos que la Cuarta funcionó como la materialización de la represión estatal en Santa Fe y es parte del circuito represivo de nuestra ciudad. Entonces una de las preocupaciones centrales que tenemos es poder identificar dicho circuito y ubicar la centralidad de esta comisaría. Por otro lado, lo que también nos parece muy importante es la recuperación de la memoria de quienes transitaron por este espacio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un trabajo de indagación y construcción de entrevistas, porque nos interesa generar un archivo en donde se recupere la memoria de aquellos que tuvieron que estar aquí y sufrieron la represión del terrorismo de Estado en Santa Fe. Queremos que sea un lugar que reciba a la ciudadanía; que tenga un recorrido, un guión museográfico donde podamos contarles a todos, a los visitantes, pero fundamentalmente a los alumnos de todo el sistema educativo, acerca del pasado traumático que tuvimos en el país. Cada espacio tendrá una denominación y un contenido particular, que tiene que ver con la historia de los sobrevivientes que pasaron por este centro ilegal de detención. La articulación con las escuelas por ahora se hace a través de los sindicatos y la secretaría de DD.HH.”.

La otra subcomisión está compuesta por arquitectos para organizar las resoluciones que se tomarán desde el punto de vista edilicio. Porque la comisaría, tal como se ve hoy, no estaba en aquellos años. Fueron modificadas distintas estructuras, algunas de ellas muy importantes, que no permiten visualizar cómo funcionaba una comisaría y un centro clandestino al mismo tiempo.

Guillermo Giura será uno de los arquitectos que trabajará en las modificaciones. “La idea es hacer nuestro aporte, tanto desde la militancia, como desde las cuestiones técnicas que sirvan para revitalizar y rever algunas cuestiones del edificio que está bastante venido a menos y que requiere un trabajo en particular. Debemos tener mucha responsabilidad en lo que hacemos, más allá de los conocimientos”. “Queremos que sea un lugar que reciba a la ciudadanía; que tenga un recorrido, un guión museográfico donde podamos contarles a todos, a los visitantes, pero fundamentalmente a los alumnos de todo el sistema educativo, acerca del pasado traumático que tuvimos en el país”. Eugenia Rizzo, integrante de la Comisión de la Memoria. Se está haciendo un trabajo de investigación y relevamiento de todas las personas que pasaron por la Cuarta, recuperando testimonios.