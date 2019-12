En Unión ya suenan nombres para incorporar al plantel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todavía no está definida la continuidad de Javier Méndez, en tanto que San Lorenzo declaró prescindible a Mauro Pittón, a quien Unión le transfirió el 70 por ciento de los derechos económicos.

El “Marciano” Ortiz, un volante central que empieza a sonar en Unión y no es la primera vez que el Tate posa los ojos en él. Está en Tigre. Foto: Gentileza club Tigre

Comienzan a surgir nombres de posibles refuerzos en el plantel de Unión. Algunos de esos nombres no son desconocidos en los mercados de pases rojiblanco y ya se mencionaron en alguna oportunidad, como es el caso del “Marciano” Ortiz, que está jugando en Tigre y también el de Villalba, marcador lateral izquierdo de Aldosivi, quien ya estuvo en los planes de Madelón antes de la llegada de Milo. Otro nombre que surgió, a manera de rumor, es el de Galeano, el marcador central de Aldosivi.

Más allá de esto, lo primero que se quiere resolver es la continuidad de Javier Méndez, quien tiene muchas chances de quedarse a jugar en Unión. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral este viernes, todavía no está definido pero el interés existe.

También, a manera de rumor, surgió la posibilidad de “repatriar” a Mauro Pittón, que es uno de los jugadores que se declaró “prescindible” en San Lorenzo. Sin entrar a considerar si la noticia tiene o no asidero, la salida de Mauro de Unión no fue bien reemplazada hasta el momento. Era un jugador fundamental en el andamiaje futbolístico de Madelón y la llegada de Jalil Elías no alcanzó a cubrir las expectativas, al menos hasta este momento.

El nombre de Mauro Pittón, a partir de esta declaración en estado de prescindibilidad otorgado por San Lorenzo, también se empezó a mencionar en Córdoba, por el lado de Talleres.

Todavía no está claro los puestos a cubrir por Unión con la llegada de los refuerzos. Madelón quiere traer, al menos, cinco jugadores. Después del encuentro con Talleres mencionó a “jugadores que vengan a competir”, pero se sabe que la pretensión del técnico es que si vienen a pelear el puesto y a quedarse con ellos, mejor. La campaña no ha sido buena y Madelón quiere fortalecer el potencial, pensando también en que el año que viene hay que jugar otra vez la Sudamericana y la pretensión es superar la primera fase y tratar de llegar lo más alto posible.

Si bien Madelón dijo que principalmente buscará jugadores del medio hacia arriba, no se descarta que se intente sumar a algún defensor. Por eso, el nombre de Villalba tiene algún tipo de asidero, más allá de que con Corvalán y Milo ese sector está, en principio, cubierto.

Por lo pronto, el plantel sigue de vacaciones hasta el 3 de enero, cuando retornará al trabajo y el 5 a la noche partirá rumbo a Mar del Plata.

A propósito, ya hay un partido confirmado: el 11 de enero ante Alvarado, el equipo que dirige técnicamente Juan Pablo Pumpido. La idea es hacer dos más y la estadía del plantel se prolongará, en principio, hasta el 18 aunque existe la posibilidad de que sea hasta el 16 si es que se logran hacer los amistosos que el técnico tiene programado.