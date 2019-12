https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La próxima semana Nuevas reuniones por el balance de Unión

Luego del cónclave que tuvo lugar el miércoles con representantes de las tres agrupaciones políticas, se convocó a otra reunión para la semana que viene (posiblemente el viernes), ya con el fin de ir consensuando aspectos que tienen que ver con el balance que Unión debe aprobar como requerimiento de Superliga.

El balance corresponde al ejercicio 2018-2019 que cerró el 30 de junio. El club debió citar a asamblea antes de los 120 días y no lo hizo. Por lo tanto, sufrió una multa por parte de Superliga —al no presentar el balance— de 400.000 pesos que fue ratificada en las últimas horas por el Tribunal de Apelaciones. Unión argumentó que no se pudo llamar a asamblea por el allanamiento que hizo Personas Jurídicas y la cantidad de documentación que se llevó, que supuestamente impidió que se confeccione adecuadamente el balance.

Ahora, Superliga emplazó a Unión hasta el 26 de enero para presentar el balance aprobado, con lo cual es muy posible que luego del viernes se convoque a asamblea para la aprobación del mismo.

Además, Personas Jurídicas intimó al club a presentar el balance certificado correspondiente al ejercicio 2017-2018, que ya fue aprobado el año pasado en asamblea ordinaria pero, por lo visto, no fue presentado en Personas Jurídicas.