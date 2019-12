https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.12.2019

Con un mensaje del Presidente de la Nación a favor de la diversidad y la pluralidad Adepa celebró la gran noche de la prensa argentina

Anoche, en la comida por el 57º aniversario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se reconoció a La Nación por su 150º aniversario. Además, el presidente de la entidad que nuclea a los medios de todo el país, Martín Etchevers reflexionó sobre la relación entre los medios y la política y se refirió a los grandes desafíos de la industria periodística argentina.

“Hace poco desde Adepa saludamos la convocatoria del flamante Presidente de la Nación a construir un país entre todos. Nuestra entidad no puede menos que coincidir con ese enunciado. El año pasado reivindicamos en esta cena los espacios donde la política pudo trascender lo agonal y encontrar respuestas de síntesis, también para nuestra industria”, expresó anoche Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en la celebración del 57º aniversario de la entidad más representativa de los medios de todo el país.



Ante 350 invitados, entre los cuales se destacaron funcionarios del nuevo gobierno nacional, junto a referentes de la oposición, representantes de los poderes judicial y legislativo, y directivos de medios, Etchevers señaló que en Adepa sus integrantes encontraron una síntesis en la diversidad: “Defendemos principios, como la libertad de expresión, o el respeto a la labor de la prensa. Y también defendemos el papel y la salud de las organizaciones periodísticas para la calidad de la democracia”.



“Estamos convencidos –agregó el presidente de Adepa- que de ese modo honramos no sólo un legado histórico con base en nuestra Constitución, sino que contribuimos a fortalecer los cimientos de una sociedad cada vez más informada, cada vez más desarrollada, cada vez más plural. En definitiva, cada vez más democrática”.



A lo largo de su discurso, Etchevers reflexionó sobre la relación entre la prensa y el poder político. “Sabemos que existe una sana tensión. Es inherente a nuestro sistema constitucional. Sintomático sería que no la hubiera. Hablaría de una democracia de baja intensidad. Hablaría de medios adormecidos, de gobiernos que buscan establecer con ellos relaciones transaccionales. Hablaría de periodistas que han perdido su fuego interno y de funcionarios que, en lugar de tomar al periodismo como un insumo para su gestión, lo viera como un enemigo a derrotar”, señaló.



Los medios profesionales no somos adversarios políticos, no vamos a elecciones, dijo Etchevers. “Tenemos distintas miradas y todas son legítimas, todas alimentan la conversación pública. Como la alimentan las voces de los funcionarios, de los empresarios, de los sindicatos, de los actores sociales, de los intelectuales. Atribuirle intereses extraños a cada palabra que se escribe, a cada imagen que se difunde, a cada frase que se dice al micrófono, nos aleja de la esencia de esta profesión”, profundizó.



“Prensa y política se necesitan mutuamente para poder desplegarse en plenitud. El flamante presidente y muchos de los políticos aquí presentes seguramente encontraron en la prensa, cuando estaban en el llano, un instrumento para expresar sus ideas, para llegar a la sociedad, para dar la discusión electoral. Casi todos, con seguridad, se han visto de los dos lados del mostrador de la política, y por eso saben que la prensa autónoma es un actor necesario, que garantiza que los espacios no sean ocupados solamente por quien detenta los recursos estatales o de un sector económico”, señaló en otro pasaje.



También Etchevers se refirió a los desafíos que tiene la industria periodística en su camino de transformación. “El público nos busca cada vez más -nunca tuvimos tantos lectores- pero que esas búsquedas terminan beneficiando a otros que aprovechan ese trabajo para vender más y más en un mercado publicitario como el digital, donde nuestra participación se reduce considerablemente”.



Y agregó: “No hablamos de actores de los que los medios ni nadie en la sociedad actual pueda prescindir. Pero sí decimos que no se trata de meras relaciones comerciales privadas. Se trata de un cambio de paradigma en la vida cotidiana de millones de personas que ponen a estas plataformas en un lugar de mucha responsabilidad”.



El presidente de Adepa también se refirió a la necesidad de incentivar la producción periodística a lo largo y ancho del país. “Porque se trata de una industria de valor agregado, que genera puestos de trabajo de calidad, que permite sostener la identidad cultural y la fortaleza institucional de cientos de comunidades, que permite absorber la capacidad intelectual, la creatividad y el talento de miles de argentinos”, remarcó Etchevers.



“No queremos desiertos informativos, cuyo avance preocupa en otras latitudes. Porque esos desiertos también desertifican la savia institucional de las comunidades en las que los medios deben cerrar. Le quitan nutrientes que van secando también los anticuerpos sociales propios de la democracia”, reflexionó el presidente de Adepa.



Alberto Fernández se pronunció a favor de la diversidad y la pluralidad de voces



A través de una carta dirigida a los miembros de Adepa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró la importancia de que "juntos consolidemos una etapa de vibrante y sincero compromiso para consolidad la unidad entre todos los argentinos. Una instancia semejante, lejos de consistir en la uniformidad y la homogeneidad, se nutre de la diversidad constructiva, la pluralidad de voces, el amplio intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista”.



La nota de Fernández -que fue leída por el secretario de Comunicación Pública de La Nación, Francisco Meritello- agregó que “los medios de comunicación y las entidades periodísticas, junto a nuestro Gobierno y el resto de los actores sociales, tienen una responsabilidad mayúscula en este cometido. La cultura del diálogo, el encuentro y el respeto es un magnífico compromiso al cual hoy nos convocan los argentinos sin distinción de banderías políticas o partidarias”.



El presidente Fernández señaló también que su gobierno es consciente del contexto de profundos cambios tecnológicos y de mutaciones empresariales que vive la industria de medios en nuestro país y en el mundo. “Nuestro Gobierno va a acompañarlos en esta innovación, y porque estamos convencidos de que la democracia se fortalece con información, formación y valores republicanos, también los estaremos convocando a poner en marcha un conjunto de transformaciones positivas en pos de fortalecer la prioridad educativa y cultural”, expresó.



Por último, y antes de convocar nuevamente a la construcción de una nueva Argentina, Fernández volvió a referirse al tema de la pauta oficial, como lo hizo en la ceremonia de su asunción, el pasado 10 de diciembre, ante la Asamblea Legislativa. “Se estará expresando en una reorganización de la pauta publicitaria del Estado, para que sin afectar de ningún modo el desarrollo empresarial de los medios, se constituya en un vehículo de mejoramiento de la calidad educativa de todos los argentinos”, señaló.



Reconocimiento a La Nación



Durante la comida de Adepa, la entidad hizo un reconocimiento especial a La Nación, por el 150º aniversario de su fundación, que se cumplirá el próximo 4 de enero. Etchevers junto a Guillermo Ignacio, presidente del Comité Estratégico de Adepa, y Daniel Dessein, titular de su Comisión de Libertad de Prensa, fueron los encargados de entregar una plaqueta a Julio Saguier, presidente del directorio de La Nación.



Adepa destacó las figuras de Juan Santos Valmaggia y José Claudio Escribano, ex subdirectores de La Nación, y que ocuparon la presidencia de Adepa en diferentes ocasiones. “En la figura de ambos, Adepa quiere agradecerle a La Nación su invalorable y permanente apoyo a la construcción pasada y presente de Adepa, bregando para que sigamos trabajando juntos por el futuro de nuestro periodismo”.



La historia de Adepa está ligada al medio gráfico que fundó Bartolomé Mitre como una “tribuna de doctrina”, señaló el presidente de Adepa. “Hoy, es una empresa multiplataforma dedicada a la producción de contenidos informativos, con una señal de TV, uno de los sitios digitales más premiados, y un plantel directivo y profesional que sigue fiel a su historia, a la calidad de sus plumas y a sus logros”.



Invitados especiales



Al cierre, a la hora del brindis, María Claudia Bogado, directora de La Mañana de Formosa, y Carlos Azzariti, representante del Grupo Octubre, destacaron la pluralidad del encuentro y expresaron sus deseos de para que los argentinos encuentren el camino de la construcción conjunta de un país inclusivo con una prensa de calidad.



Bogado señaló que los medios de todo el país siguen apostando al cambio y a la transformación, a tono con lo que demandan las audiencias. “No tenemos que quedarnos quietos. Tenemos que seguir haciendo periodismo independiente y de calidad”.



Por su parte, Azzariti reflexionó sobre la amplitud de la convocatoria y los desafíos que tiene la industria. “Esta es la fiesta de los medios chicos, grandes y medianos de todo rincón del país. Pero, en particular es la fiesta de la pluralidad. Si hay algo que caracteriza al periodismo en la Argentina es que expresa la pluralidad del pensamiento. Esta es una fiesta de la pluralidad, de respeto y de diversidad”. Y agregó: “Independientemente de los valores y los pensamientos que cada uno de nosotros expresamos, queremos saludar un nuevo momento que se inicia en la Argentina. Ese nuevo momento es esperanza”.



Entre los asistentes a la comida aniversario de Adepa, estuvieron presentes directivos y periodistas de medios de todo el país; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkranz; el ministro de Educación Nicolás Trotta; el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via; el subsecretario de Comunicación Pública, Javier Porta; el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez; el director del Indec, Marco Lavagna; la titular de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; los diputados José Ignacio de Mendiguren, Luciano Laspina, Karina Banfi, Diego Bossio y Karina Banfi; los senadores nacionales Alfredo Luenzo y Humberto Schiavoni; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo; el presidente de la Cámara de Diputados de la Prov. de Buenos Aires, Federico Otermin; el dirigente peronista Julio Bárbaro, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; Victoria Donda, titular del INADI; y el director del Enacom, Claudio Ambrosini.



También asistieron el embajador británico Mark Kent; Silvana Giudici, ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones; Alfredo Scoccimarro, ex secretario de Comunicación Pública; León Arslanian, ex ministro y ex camarista; Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA); Sergio Kaufman, presidente de Accenture; Daniel Awad, presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal; Gustavo Bruno, Presidente de AAER; Walter Burzaco, presidente de ATVC; Jaime Campos, presidente de AEA; Nahuel Caputto, presidente de Adira; Marita Carballo, presidenta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; Claudio Cesario, presidente de ABA; Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados; Alberto Gowland Mitre, presidente de AEDBA; Claudio Ipolitti, presidente de ATA; Roberto Luqui, presidente de la Academia de Derecho; Fernando Ruiz, presidente de Fopea; Philip Perez, presidente de CAA; Edmundo Rébora, vicepresidente de ARPA; Eugenio Sosa Mendoza, presidente de CEMCI; Marcelo Taussik, segundo vicepresidente; y Hugo Wortman, presidente de Poder Ciudadano.