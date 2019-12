La acusación sobre Lautaro Teruel podría dar un giro inesperado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lautaro Teruel fue acusado por abuso sexual con acceso carnal a menores. Su padre Mario, el integrante del grupo musical Los Nocheros, rompió el silencio y la causa de su hijo podría dar un inesperado giro: expuso una serie de grabaciones de las presuntas denunciantes.

Lautaro Teruel lleva ocho meses en prisión. Recientemente, su padre presentó ante la Justicia una serie de audios donde deja en evidencia la extorsión que recibió por parte de las denunciantes.

En ellas se escucha cómo las mujeres llevan a cabo un plan para extorsionar a la familia del músico y obtener dinero. “Las dos queríamos hacer esto, no me culpes sólo a mí. Hacemos esto porque el abogado dijo que era mejor negociar sin denuncia”, se oye en uno de los audios. A partir de obtener dicha evidencia, Teruel presentó una denuncia penal por extorsión.

También, se referían a un posible encuentro para llevar a cabo el pago encubierto. Sin embargo, Mario Teruel no cedió. Tuvo una reunión con las jóvenes, ya que su mujer transitaba un grave estado de salud debido a la situación. Allí, le pidieron una alta cifra de dinero pero él no accedió. El Nochero aseguró que en un principio “no podía decir nada” ya que se interpretaría que lo hacía para encubrir al hijo. Por lo tanto, decidió esperar a realizar la denuncia y tener la evidencia correspondiente.

El padre del acusado afirma que su hijo no cometió el delito por lo que se lo acusa. “Yo pido que se investigue todo, yo confío en la Justicia. Hasta el día de hoy mi familia estuvo callada porque no queríamos que digan que entorpecemos la investigación o algo por el estilo. Aparecieron estos audios y ahora tengo que decir que son ciertos y que mi hijo no es un violador“, cerró Teruel.