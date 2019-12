https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.12.2019

18:22

Sus probables designaciones cobraron fuerza este viernes Eduardo Hecker cerca de presidir el Banco Nación y De Mendiguren el BICE

El economista Eduardo Hecker quedó hoy más cerca de ser designado presidente del Banco Nación, mientras el empresario textil y diputado nacional José Ignacio de Mendiguren ocuparía el mismo cargo en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).



Las versiones sobre ambas designaciones cobraron más fuerza este viernes en la Casa de Gobierno, donde trascendió también que el ex ministro de Economía Miguel Peirano sería designado vicepresidente del BICE y el ex viceministro de Economía y ex presidente del Banco Ciudad Roberto Feletti recalaría en el directorio del Banco Central.



Si bien el presidente Alberto Fernández le ofreció la presidencia del Banco Nación, De Mendiguren preferiría ponerse al frente del BICE, por su perfil industrial y exportador.



Una situación similar se dio con Hecker, a quien le ofrecieron la titularidad de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero ahora es candidato firme para el Nación.



En su reemplazo, en la dirección de la CNV, iría ahora quien ya ocupó ese cargo, Carlos Hourbeigt, muy cercano a Roberto Lavagna.



Hecker se desempeñó como director de la CNV y presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, fue secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad y director nacional de Financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.



De Mendiguren, ex ministro de Producción, es abogado especializado en Derecho de la Empresa de la UBA y escribano, estuvo al mando de empresas y fue presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).



