Viernes 13.12.2019 - Última actualización - 21:00

Personal y clientes del local ubicado en San José y La Rioja fueron víctimas de un violento robo a mano armada.

Había clientes adentro Asaltaron un reconocido supermercado de Barrio Roma

Alrededor de las 19.30 del viernes, dos sujetos armados ingresaron al comercio -que pertenece a una cadena local de supermercados-, redujeron al personal y los clientes, sustrajeron efectivo de cinco cajas registradores y huyeron en una motocicleta Honda Wave negra.

La encargada del supermercado, al momento de realizar la denuncia policial, indicó además que no hay cámaras en la zona y no pudo precisar la suma sustraída, aunque aclaró que no hubo lesionados.

En tanto, un cliente ratificó la versión de la empleada: “tiraron a todo al mundo al piso y se llevaron la recaudación que estaba en las cajas”, aseguró.