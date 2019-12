Tras cincuenta años, el Rambler Ambassador blanco volvió al Túnel Subfluvial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 13 de diciembre de 1969, Santa Fe estrenaba un Rambler Ambassador 380 cero kilómetro que el Estado había comprado especialmente para destinarlo a ser el primer auto que cruzara el Túnel Subfluvial. Hoy, cincuenta años después, su actual propietario dialogó con El Litoral y contó cómo llegó el Rambler a sus manos.

“Este es un Rambler Ambassador 380 modelo ‘69 y es el auto que inauguró el Túnel Subfluvial, o sea que hoy está cumpliendo cincuenta años el Túnel y cincuenta años el auto”, explicó Marcelo Ortolano, actual propietario del vehículo.

“Hace tres años, acompañando a un amigo que buscaba un Dodge Polara, encontró uno por internet en Santa Clara de Saguier, pero cuando abren el galpón para ver el Polara estaba este, al lado”, comentó Marcelo Ortolano a El Litoral, y añadió: “vimos el Polara, cuando les pregunté si a este lo vendían me dijeron que no porque era “el que inauguró el Túnel Subfluvial”. “Pero me empezaron a contar la historia y me empezó a gustar cada vez más el auto, más la historia, y este amigo se dio cuenta que me gustó mucho el auto y dijo “compramos los dos, o ninguno”, recordó. “Así que les fuimos con esa propuesta y nos hicieron esperar unos diez, quince días, hasta que se decidieron y nos vendieron los dos autos”, rememoró satisfecho y relató que desde entonces investiga la historia del auto.

El Rambler durante la inauguración. Foto: Captura de pantalla

“El auto fue comprado por el gobierno para la inauguración del Túnel; en esa época estaban los militares, eran todos autos negros, era el único auto blanco”, añadió Ortolano. Además, contó que desde 1971 hasta 1980, el gobernador Sivestre Begnis utilizó el Rambler como auto oficial de la gobernación, hasta que lo vendió a un comprador oriundo de Rafaela. A su vez, en 1982, este nuevo propietario vendió el vehículo a una familia de apellido Bonetti que lo tuvo hasta 2016 y luego se lo vendió a Ortolano. “Cuando me dan la carpeta, están todos los papeles del día que compraron el auto, las garantías, todo a nombre de la provincia”, manifestó.

Finalmente, Ortolano reconoció que se enteró de las actividades por el cincuentenario del viaducto a través de la Asociación Clásicos y Antiguos de San Guillermo -que él mismo integra-, programó junto a su familia el viaje y vinieron a Santa Fe a celebrar. “El día de hoy no lo vamos a olvidar nunca, es un momento histórico para el Túnel y para el auto también”, concluyó.