Evo Morales define su candidato en Buenos Aires y se prepara para hacer campaña desde el norte argentino

El ex presidente se reúne este fin de semana con los dirigentes de su partido y diagrama una intensa actividad política, rompiendo las condiciones acordadas cuando se le otorgó el refugio.

La estrategia de Evo Morales de estar lo más cerca posible al territorio boliviano para conducir la campaña electoral del MAS, por primera vez en 17 años sin él como el candidato presidencial de su partido, avanzó con la decisión del gobierno de Alberto Fernández de darle refugio político desde el jueves 12.

El siguiente paso del expresidente de Bolivia sería instalarse lo más cerca de la frontera argentina-boliviana para facilitar las operaciones y la logística, según deslizaron a Infobae fuentes políticas confiables. La primera versión sobre el tema la dio Wilman Cardoso, el ex candidato a senador por Comunidad Ciudadana y residente de la provincia Gran Chaco, en la frontera con Argentina, quien comunicó a su organización política en La Paz la intención de Morales de instalarse en la localidad de Salvador Mazza, de la provincia Salta. El dato, que se difundió el mismo jueves en el que el expresidente llegó a Buenos Aires, no fue negado ni confirmado por dirigentes del MAS.

En cambio, otras fuentes han adelantado que el lugar donde se instalaría Morales es en una estancia que le alquilarían en la zona norteña de Orán o en el área de Pichanal, al norte de la provincia de Salta.

En las últimas horas también trascendió la versión de que este fin de semana, Morales sostendrá una primera reunión de evaluación y de planificación en Buenos Aires con jefes de las bancadas legislativas del MAS, algunos de los posibles candidatos, altos dirigentes y ex funcionarios que ya han viajado hacia la capital argentina.

Se sabe que en Buenos Aires ya están el ex vicepresidente Alvaro García Linera, la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, el ex canciller Diego Pary y el ex embajador de Bolivia en la OEA, José Alberto Gonzales. Estos dos últimos han sido mencionados también como posibles precandidatos.

Otros nombres que se mencionan que podrían estar en territorio argentino son los del ex canciller, David Choquehuanca, ex ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ex ministra de comunicación, Gisela López. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada.

Hay al menos seis precandidatos

Sin Evo Morales ni Alvaro García Linera como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Bolivia, la semana pasada el MAS realizó sus primeros congresos y testeos de nombres, los mismos que pasarán por el filtro y la decisión final del expresidente y ahora jefe de campaña de su partido.

El propio Evo Morales agradeció por las redes sociales su designación y adelantó que su partido ganará las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta.

Su aval final de los candidatos pasará por apostar a un sucesor nuevo o más bien por uno de los personajes símbolos o históricos de los que estuvieron en su gobierno de casi 14 años.

Por ahora parecerían tener una mayor ventaja el ex canciller de origen indígena, David Choquehuanca, que fue no solo uno de los colaboradores de Morales con más tiempo en el poder, sino una especie de “guía espiritual” del expresidente. En el tiempo que Choquehuanca estuvo en el gobierno de Morales se habló de la llamada “corriente choquehuanquista” y de que era uno de los posibles sucesores naturales del líder del MAS cuando este no pueda ser candidato. Sin embargo, llamativamente Choquehuanca, de línea moderada en el Gobierno de Morales, perdió abrupta y llamativamente espacios de poder.

A otro de los ex ministros que se mencionan con las mayores posiblidades de ser el candidato a la presidencia o a la vicepresidencia es a Luis Arce Catacora, que fue el símbolo del manejo de la economía durante casi todo el largo gobierno de Morales. Arce se convirtió en una especie de figura irremplazable en la cartera de Economía y, pese a ocupar un cargo técnico, tiene una vida orgánica en el MAS. Luis Arce se encuentra asilado en México, donde ya expresó su agrado sobre la posibilidad de ser candidato presidencial.

En las últimas semanas aparecieron en redes sociales algunas publicaciones y videos de promoción de su figura. Sin embargo, hay algunos allegados al masismo que han comenzado a apoyar el posible binomio de David Choquehuanca, para la Presidencia, y Luis Arce, para la Vicepresidencia.

Otra de los nombres que suenan es el de Diego Pary, último canciller de Evo Morales, también orgánico del MAS y de línea indigenista.

En menor medida también se ha mencionado al periodista José Alberto Gonzales, que si bien no nació políticamente en el MAS, es uno de los más fieles seguidores de Morales. El mismo se ha definido “evista”en vez de masista cuando ocupó cargos como los de embajador de Bolivia ante la OEA, embajador de Bolivia en Argentina, presidente del Senado y secretario privado del expresidente.

En la línea de la renovación, el propio Evo Morales citó varias veces como su posible sucesor al joven dirigente cocalero y ex candidato a senador, Andrónico Rodríguez. Durante la última crisis política en Bolivia, él fue quien lideró las movilizaciones en la zona de Chapare a favor de Evo Morales, en su condición de vicepresidente de las federaciones cocaleras. En las últimas semanas también aparecieron afiches de promoción de su figura como candidato a la presidencia por el MAS y una encuesta preelectoral, difundida por el diario Página Siete, lo coloca en el primer lugar de preferencias, junto a los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, cada uno con un 16 por ciento. De todas las figuras del masismo que se mencionan como candidatos, Andrónico Rodríguez sería ahora el mejor ubicado en las encuestas.

Como parte de la renovación también se ha citado a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, una de las colaboradoras más fieles de Evo Morales que quedaron en Bolivia tras las renuncias masivas y las salidas del país. En las últimas horas estalló una pugna interna de la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, que calificó de “radical” a Salvatierra, quien respondió de que ella actúa orgánicamente en el partido de Morales.

Las voces de ex masistas

A propósito del MAS en el escenario preelectoral, algunos ex altos diirgentes de ese partido, que ahora son críticos a Evo Morales, se han pronunciado sobre nombres y posibilidades. “Ya el MAS no debe ser sigla. Evo ha cometido varios errores. El partido comenzó siendo una revolución democrática-popular y terminó siendo asexual. Se puede recomponer como una variante. Me gustaría una dupla de Eva Copa con Adriana Salvatierra. Dos mujeres, porque parece que los hombres no han propuesto nuevas ideas”, dijo el exconcejal y uno de los primeros exdirigentes de ese partido, Osvaldo Peredo.

Santos Ramírez, que al comienzo del gobierno de Morales apareció como el segundo hombre en el poder y que luego terminó preso, habló desde la prisión sobre las equivocaciones de Morales y de cómo debe su expartido encarar la crisis. “Cuando se vive la crisis política como la del MAS, lo que se debería hacer es recuperar la fortaleza orgánica de su estructura política y social. Significa que el futuro sucesor debe salir del instrumento político y de las propias organizaciones sociales. Ya no más entenados, sino hijos. Hay que discutir al interior la línea de identidad y ahí está como opción el excompañero David Choquehuanca”, sostuvo.

Otro ex alto exdirigente del MAS consultado por Infobae mencionó su preferencia por la opción del binomio Luis Arce, a la Presidencia, y Andrónico Rodríguez, a la Vicepresidencia.