Diego Maradona: "De la droga me sacó Dalma"

El director técnico de Gimnasia se animó a hablar sobre su pasado y su presente con Rocío Oliva.

Diego Maradona habló sin tapujos en una entrevista que brindó al ciclo de Libero en TyC Sports, o por lo menos eso se puede inferir del adelanto que el canal emitió.

El técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata respondió a toda clase de preguntas, pero en el avance se puede ver que en una especie de ping pong, el periodista le consulta cuál fue el momento de su vida en donde sintió que tocó fondo.

Maradona, recordando el momento más oscuro de su vida, respondió sin pelos en la lengua. “En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma”, aseguró el Diez.

Además, Diego habló de otros temas. Al ser consutado sobre quién cree que es la mujer más linda de país, respondió: “Roció, mi chica”, haciendo referencia a Rocío Oliva, de quien se encuentra separado. Ella tiene otra pareja hace cuatro meses.

Finalmente, le hicieron una pregunta íntima y Diego no tuvo problema en dar detalle sobre sus preferencias. “¿Mañanero o de noche? ¡Mañanero! Si, el mañanero me encanta. Me encanta. Te levantás con una fuerza después...”, respondió.

La entrevista completa se podrá ver por la señal el próximo martes a las 14:30.