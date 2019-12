Brad Pitt y Jennifer Aniston reaparecerán juntos en público tras más de una década

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los actores coincidirán en la ceremonia de los Globos de Oro, que se realizará en enero 2020.

Brad Pitt fue nominado como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que la ex estrella de ‘Friends’ podría llevarse el Globo de Oro a Mejor Actriz por la serie ‘The Morning Show’.

Tras su polémica ruptura hace años, cuando parecían una de las parejas más estables de Hollywood hasta que él se cruzó con Angelina Jolie, los medios se pusieron en general del lado de la actriz, que este año cumplió 50 años.

Ambos también fueron nominados para los premios SAG, por las mismas interpretaciones.

¿Cómo será el encuentro público el próximo 5 de enero en Los Angeles? “No habrá problemas… ni tensión”, aseguró una fuente al sitio de espectáculos Page Six, que recordó que Pitt incluso fue a la fiesta de cumpleaños número 50 de Aniston en febrero pasado, donde inclusive estaba otra de sus ex, Gwyneth Paltrow.

“Brad y Jen siguen siendo amigos. Hablan de vez en cuando, y aunque hay tontos que dicen que volverán a estar juntos, por supuesto que no”, continuó la fuente. “Pero siempre se amarán el uno al otro”.

Pitt, de 55 años y todavía en medio de su dramático divorcio con Angelina Jolie, dijo esta semana al New York Times que ya perdió la cuenta de con cuántas mujeres han dicho los medios que ha estado saliendo últimamente. “Pero nada de eso es cierto”, señaló.

Una de esas es la actriz Alia Shawkat, 25 años menor que él, con la cual fue visto recientemente.

Pitt se encuentra en medio de su divorcio con Jolie, luego de nueve años juntos y dos de casados. En la entrevista con The New York Times, Pitt confesó que estuvo yendo durante un año y medio a alcohólicos anónimos, ya que fue este problema uno de los motivos de su separación con la actriz. “Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie”, dijo.

Ambos actores pretenden la custodia de los hijos en común, tres biológicos y tres adoptados. Cada vez había más dificultades para llevar una separación lo más sana posible hasta que un juez en 2018 exigió a la actriz que debía permitir que sus hijos estableciera “una relación sana y fuerte con su padre”, lo cual -sin embargo- no está ocurriend.