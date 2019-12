https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay decisiones que deben tomarse urgentemente en Colón... Todo es incierto: el nuevo DT y la continuidad del "Pulguita" Descartado Almirón, resurgió el nombre de Ramón Díaz (no hubo reuniones con él) y se menciona a Burruchaga. Habría otras alternativas, pero todavía nada encaminado. Descartado Almirón, resurgió el nombre de Ramón Díaz (no hubo reuniones con él) y se menciona a Burruchaga. Habría otras alternativas, pero todavía nada encaminado.

Pasó el partido con Arsenal y Colón sigue sin designar el nuevo entrenador. El objetivo era que para el partido del jueves ya esté el reemplazante de Lavallén. Los tiempos apremiaban —apremian en realidad— y había cuestiones por definir. Una de ellas, la pretemporada, ya que hasta el jueves se reservaba el lugar en Salta (el predio de la Liga Salteña, donde Colón ya estuvo en el invierno) para efectuar allí el trabajo más fuerte en enero. Pero todavía no hay nada definido y se fueron cayendo algunas alternativas, como por ejemplo la de Jorge Almirón.

El jueves, ese nombre, el de Almirón, era el que picaba en punta. Si bien no había existido un “cara a cara” de Vignatti con él, se le hizo llegar el ofrecimiento. Almirón descartó la chance y así se “pinchó” esta alternativa con el hombre que logró muy buenas campañas en Defensa y Justicia, Lanús y el fútbol colombiano, aunque no tan buenas cuando le tocó dirigir a San Lorenzo y a Independiente.

Francisco Ferraro había señalado a principios de esta semana que el técnico estaba al caer y hasta dio las características: “es un entrenador de trayectoria, de experiencia”, dejando en claro que ese es el perfil que se está buscando.

Daba la impresión de que el encuentro de Vignatti con gente vinculada a Cristian Bragarnik, acercaba considerablemente la posibilidad de que Almirón sea el hombre encargado de conducir al equipo desde el banco, pero no fue así. Y otra vez a fojas cero.

En medio de todo esto, surgió nuevamente el nombre de Ramón Díaz. Se dijo también, por parte de algunos medios, que Vignatti se reunía este viernes con el riojano, algo que no ocurrió. Vignatti y Ramón Díaz en ningún momento se encontraron y solo queda, como referencia, aquella charla que algunos directivos rojinegros tuvieron con él, cuando Colón jugó con Independiente del Valle la final de la Sudamericana.

Ramón Díaz es otro entrenador que tiene el perfil que se busca, el de la experiencia, inclusive con un estilo futbolístico parecido al que pregona Almirón. Pero con Ramón no hubo, hasta el momento, ningún encuentro formal. Lo que no quiere decir que no interese, ya que hubo dirigentes que le plantearon al presidente Vignatti que se junte con Díaz para saber si quiere venir a dirigir a Colón y cuáles son sus pretensiones económicas, algo que no es menor teniendo en cuenta la jerarquía y cotización del hombre que se convirtió en uno de los más ganadores, después de Gallardo, de la historia de River.

El otro nombre que surgió, aunque hasta este sábado no hubieron contactos, fue el de Jorge Luis Burruchaga, quien el jueves estuvo en la cancha de Arsenal viendo el partido. Que Burruchaga haya ido a la cancha de Arsenal no tiene nada que ver, ya que allí tuvo su nacimiento futbolístico como jugador y dirigió a esa institución. Si suena en Colón, no es algo que sorprenda, ya que en otras ocasiones también se lo mencionó con posibilidades. Hace un tiempo que no dirige, aunque su último paso fue como secretario de selecciones nacionales, puesto en el que fue designado por Chiqui Tapia.

Uno no sabe hasta qué punto fueron opciones valederas, pero ya se descarta por completo a Ariel Holan (se fue a dirigir a Chile) y a Sebastián Beccacece, otro de los que pertenece al grupo de entrenadores que maneja Bragarnik.

Tampoco es seguro que el nuevo entrenador llegue de la mano de dicho empresario. Solo son las especulaciones que se hacen a partir de charlas que últimamente se mantuvieron y en las que, con seguridad, se habló también de jugadores.

No queda otra que esperar, aunque cada día que pasa complica un poco más el panorama. O al menos achica los tiempos de acción de la dirigencia y el nuevo DT, ya que hay cosas por resolver: 1) la pretemporada; 2) los refuerzos que deben venir; 3) la situación de algunos jugadores, varios de ellos importantes, que podrían dejar la institución.

¿Y el Pulga?

No cayó bien que Luis Miguel Rodríguez se haya ido a Tucumán y no haya acompañado, como capitán y referente del equipo, a sus compañeros en el último partido. El “Pulguita” se entrenó hasta el última día (el miércoles), recogió sus cosas y viajó directamente a Tucumán. El mismo día del partido, estaba reunido con el vicegobernador de su provincia, acompañado por la concejal de Simoca, Karina Rodríguez, que es su hermana. Luego, empezó con la organización de un partido denominado “de las estrellas” que se jugará el 23 de diciembre.

El atacante quedó descartado porque presentaba una contractura en el muslo de la pierna izquierda y el entrenador interino Pablo Bonaveri tomó nota de que no llegaba en condiciones óptimas para el compromiso con Arsenal.

En diciembre del año pasado, Rodríguez y Guillermo “Bebe” Acosta firmaron los papeles para formar parte del PJ, sin descartar posibles futuras candidaturas. Luego se alejaron del “Decano”. El volante pegó la vuelta a 25 de Mayo y Chile tras un fugaz paso por Lanús, pero el regreso de Luis Miguel parece ser más complicado. Tiene contrato con Colón por un año y medio más (hasta junio de 2021), pero ya señaló públicamente que su familia quiere volver a su provincia. “Todavía no hice el duelo de la muerte de mi padre. No solo quiere volverse mi familia a Tucumán, sino que haya tengo el resto de mi familia, incluida mi madre. Vamos a ver. Tengo que analizarlo con ellos.

Sé que tengo contrato y no descarto que se vuelvan ellos a Tucumán y yo me quede solo en Santa Fe”, dijo el “Pulguita” en su última aparición pública.