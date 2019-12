https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue la única que “plantó” a Spahn

Villarreal no fue a la cita con el presidente

“Mientras se siga incumpliendo con el Estatuto del Club Atlético Unión no vamos a avalar nada a libro cerrado”, explican desde “Triunfo Tatengue”. Preparan un comunicado.

Postura dura. "Somos la primera minoría y nos debemos a los socios que nos votaron para controlar esta gestión. No vamos a aprobar la Memoria y el Balance a libro cerrado", afirman en el sector "Triunfo Tatengue" de Rodrigo Villarreal (foto).



“El miércoles nos citaron a una reunión, de parte de Brasca y Spahn, para ir al club. Cuando llegamos, no estaba ninguno de ellos dos, una cosa increíble. Sólo había una Contadora Pública y directivos de menor rango. Nos parecía que los problemas de público conocimiento, con la sanción y advertencia de la Superliga por la confección de la Memoria y Balance no presentados, merecían otra seriedad en el trato. Ni siquiera está convocada la Asamblea Ordinaria, como para evitar ser sancionados nuevamente”, explica a El Litoral uno de los voceros de “Triunfo Tatengue”, la primera minoría elegida por los socios de Unión en los últimos comicios. “Llamaron, no dieron la cara y pidieron a libro cerrado la aprobación de la Memoria y Balance. El segundo requisito era muy claro: no se podían hacer públicos algunos rubros del enorme pasivo que tenemos como club, porque los socios deben conocer a quién se les debe y cuánto se les debe. Esto fue rechazado por dos de los tres agrupaciones presentes”, afirmaron. “Somos la primera minoría y vamos a exigir las respuestas que nos piden los socios de Unión que nos votaron”, aseguran en el corazón de “Triunfo Tatengue”, el sector liderado por Rodrigo Villarreal. “Nos sorprende la ausencia de los directivos que convocaron a la reunión, por un lado. Por el otro, no sabemos el porqué de la demora a la convocatoria a la Asamblea Ordinaria anual, cuyo ejercicio cerró el 30 de Junio de este año, por lo que otra vez no se respetan los plazos del Estatuto. Al mismo tiempo, nos informaron desde la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia que ni siquiera está presentada la memoria y balance del periodo 2017/2018 por la Institución”, detallan en “Triunfo Tatengue”. Finalmente explican que “se quieren tapar o no darle importancia a las causas penales donde se encuentra procesado e imputado el Presidente. ¿Ellos no saben que los cargos que le imputan los Poderes Judiciales Provinciales y Nacionales tienen vital relevancia en el pasivo del Balance que se pretende aprobar?. Al mismo tiempo, son graves las sanciones impuestas por Superliga de carácter netamente económico, lo mismo que los reclamos administrativos provinciales por sumas adeudadas en expedientes anteriores”. Si bien era inminente la publicación de un comunicado oficial de prensa de la Agrupación, El Litoral está en condiciones de asegurar que “Triunfo Tatengue” no va a acompañar la aprobación de Memoria y Balance a libro cerrado. “Se deben cumplir todos los resguardos que contempla el Estatuto del Club Atlético Unión. Lo queremos hacer cumplir como primera minoría, pero dejando en claro que “los deberes y obligaciones por lo que hacen o no hacen es de esta Comisión Directiva electa y anteriores comisiones”. Finalmente, este vocero de “Triunfo Tatengue” advirtió: “Ahora les entró el apuro porque todos los organismos le marcan las irregularidades: la IGPJ, la Superliga con su sanción. Quieren hacer todo a las apuradas y aprobar el Balance como sea. Y, como siempre, sin informarle nada a los socios”.