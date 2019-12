https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 14.12.2019 - Última actualización - 17:18

14:03

Servicio Meteorológico Nacional Renovaron alertas por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta y emitió otras dos a muy corto plazo que incluyen a la ciudad de Santa Fe.



>>> El SMN emitió un alerta por tormentas fuertes para el centro y sur de Corrientes, centro y norte de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe.



El informe (emitido a las 17 y que se actualizará a las 23) indica que sobre el sur del área de cobertura continuarán desarrollándose tormentas de variada intensidad. Se prevé que a partir de la noche de hoy sábado 14, estos fenómenos se generalicen a toda la región, pudiendo ser algunos localmente fuertes, y provocar abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.



Las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte del área durante el domingo 15. en todo el período de pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma localizada, especialmente sobre el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.



>>> Alertas a muy corto plazo (vigencia de 3 horas posteriores a su emisión)



TORMENTAS FUERTES CON RÁFAGAS. El alerta se emitió a las 16.39 e incluye a los departamentos Castellanos - Garay - La Capital - Las Colonias - San Cristóbal - San Justo (Santa Fe)

TORMENTAS FUERTES CON RÁFAGAS. El alerta se emitió a las 16.13 y abarca a los departamentos Belgrano - Castellanos - Garay - Iriondo - La Capital - Las Colonias - Rosario - San Jerónimo - San Justo - San Lorenzo - San Martín (Santa Fe); Marcos Juárez - San Justo - Unión (Córdoba); Colón - Concepción del Uruguay - Diamante - Gualeguay - Gualeguaychú - La Paz - Nogoyá - Paraná - Tala - Victoria - Villaguay (Entre Ríos).



RECOMENDACIONES



Ante los fenómenos meteorológicos vigentes, la Municipalidad recuerda a la población las recomendaciones ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular y retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.



En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.



Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, bajo la lluvia, transitar con precaución. Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.



Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales de la Municipalidad.



Sistema de drenaje: se informa que se realiza una supervisión de las estaciones de bombeo y el sistema de desagües de la ciudad que funcionan con normalidad.

Precauciones en el tránsito: se encuentra cortada transitoriamente la circulación en Avenida Freyre y Catamarca. Asimismo, se solicita circular por precaución en aquellos sectores que generalmente presentan inconvenientes temporales ante las lluvias.

Transporte Público: todas las líneas se encuentra funcionando con normalidad.