Sábado 14.12.2019

Un nene que iba adentro tuvo heridas leves. La obra fue clausurada por la Municipalidad.

En Neuquén Circulaban en su auto y les cayó "un baño de cemento" Un nene que iba adentro tuvo heridas leves. La obra fue clausurada por la Municipalidad.

Un auto que circulaba por el barrio Santa Genoveva (ciudad de Neuquén) fue sorprendido por un baño de cemento proveniente de una obra en construcción ubicada en Miguel A. Camino e Islas Malvinas. El evento sorprendió a la familia que iba adentro y alertó a las autoridades municipales, que decidieron la clausura de la obra.

El grave hecho ocurrió este viernes a la tarde cuando el vehículo circulaba circunstancialmente por esa zona, aunque los vecinos del barrio aseguran que los problemas con esa obra eran constantes y que la habían denunciado varias veces. "Eso viene pasando de hace rato, una vez casi me cae en la cabeza porque son muy precarios para trabajar. Trabajan con escasa seguridad, no tienen arneses, no usan cascos. Las quejas son constantes, la que más denuncia es mi hermana que tiene la casa al lado y ha tenido muchos problemas", relató Mariano Hoyos, un vecino del lugar que presenció lo ocurrido.

El hombre detalló que el vehículo era conducido por un hombre de unos sesenta años, acompañado de su pareja, su nieto y otra mujer. "La mampostería, los puntales de hierro y la madera cayeron sobre el parabrisas y el techo. El nene fue lesionado porque parte de la mampostería rompió el vidrio y le hicieron cortes en la rodilla, menores, pero fue un susto", indicó.

"Una vez, la empresa constructora tuvo que hacerle un garage improvisado porque llovía cemento, llovían maderas, llovían clavos, llovían hierros, así que el problema nace desde el día cero. Y esta vez le toco a las personas que estaban pasando por ahí", agregó el hombre.

Foto: LMNeuquén

Tras el evento, intervino la Municipalidad y el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, ordenó la clausura del lugar y multó a la empresa constructora. "Después de las 20 denuncias que ya hay, espero que el municipio tenga en cuenta las denuncias y empiece a controlarlas mas seguido", reclamó el vecino. Baggio, sin embargo, dijo que en el expediente, durante el último año, no figuran denuncias previas.

"Es una contravención bastante extensa y severa porque es algo que no debió ocurrir. Y clausuramos la obra porque ahora hay que verificar desde Obras Particulares qué es lo que van a hacer para subsanar lo que se derrumbó y cómo lo van a apuntalar", indicó el funcionario municipal, quien -más allá del grave evento- destacó que la empresa constructora "se hizo cargo de la situación, dispuso una grúa para que asista al vehículo y se comprometieron al arreglo con el dueño rápidamente".

Baggio agregó que el día previo a este hecho ya había advertido incidentes menores en casas aledañas a la obra. "Era una obra que yo había percibido el día anterior porque los vecinos habían manifestado que tenían mucho residuo en sus patios, maderas, telgopor, cascotes que caían fuera de las bandejas. Fui a advertir los incidentes el día miércoles y el jueves pasó esto, que podría haber sido peor".